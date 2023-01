La Spezia, entro fine anno 40 nuovi alloggi antisismici in via Bologna

Prosegue il progetto di demolizione e ricostruzione delle palazzine di edilizia residenziale pubblica di via Bologna, evacuate nel 2015 per gravi problemi statici. Le operazioni di abbattimento stanno procedendo secondo cronoprogramma, entro il 14 gennaio saranno ultimati i lavori di demolizione del civico 125-127, entro il 28 febbraio quelli del civico 121-123. I lavori di ricostruzione avranno inizio il 13 febbraio e saranno terminati entro il 31/12/2023.

"Un'operazione che prevede un investimento di 8,5 milioni, che stiamo realizzando rispettando la tempistica - dicono il presidente della Liguria Giovanni Toti e l'assessore regionale Marco Scajola -. Entro fine anno sarà terminata la ricostruzione delle 2 palazzine, 40 alloggi, in edifici antisismici di classe energetica A4". "Nel progetto è stata prestata grande attenzione alle esigenze degli utenti degli alloggi - spiega Scajola -, che sono stati ricollocati tutti in case di pari superficie, con possibilità di almeno due scelte, situate in una distanza massima di 700 metri, è stato mantenuto o ridotto il canone di affitto e gli oneri di trasloco, disdette e allacci delle utenze sono stati sostenuti da Arte Spezia. Anche in questa seconda fase è previsto un coinvolgimento degli assegnatari originari. Entro il 30 gennaio saranno convocati e verranno presentate le nuove proposte di assegnazione degli alloggi, in considerazione delle attuali esigenze delle famiglie. Il ritorno nelle nuove palazzine di via Bologna rappresenta una facoltà per gli utenti, che possono decidere di rimanere negli alloggi nei quali abitano attualmente. In caso di trasferimento nei nuovi stabili, gli oneri di trasloco e allaccio delle utenze saranno sostenuti da Arte Spezia"