La Spezia, Croce Rossa riceve da Regione Liguria oltre 24 mila euro per il carburante

Il Comitato della Croce Rossa della Spezia riceverà circa 24.600 euro da Regione Liguria come contributo per il rifornimento delle ambulanze, grazie ai fondi residui del cosiddetto "bonus carburante", lo strumento da 2,2 milioni di euro con cui la Regione ha riconosciuto un indennizzo una tantum ai 4.331 nuclei familiari residenti nei pressi del rigassificatore di Panigaglia, come forma di compensazione per la presenza di un impianto fisso offshore di rigassificazione.

Le reazioni - "Ringrazio la Regione per aver concesso un aiuto concreto alla nostra associazione distribuendo le risorse residue alle organizzazioni come la nostra che garantiscono i servizi sanitari in ambulanza - commenta il presidente della Croce Rossa della Spezia Luigi De Angelis - Nei nostri bilanci una delle voci di spesa più consistenti è proprio quella relativa ai rifornimenti di carburante per i mezzi di soccorso. Con questo importante contributo riusciremo ad alleggerire le spese di un'attività che resta fondamentale per la tutela della salute dei cittadini".

Le altre quote - I 74 mila euro residui del fondo verranno ripartiti in quote di pari importo alle associazioni che svolgono i servizi sanitari in ambulanza nel Comune di Portovenere e nella Circoscrizione I del Comune della Spezia, tra cui appunto la sede centrale della Croce Rossa spezzina in Via Santa Caterina e quella di Fezzano.

L'impegno - Con oltre 83 mila ore di servizio nel solo anno 2023 e l'impegno di 518 volontari, la Croce Rossa della Spezia si dedica ogni giorno all'assistenza e al servizio delle fasce più deboli e e delle persone più vulnerabili. I soccorsi in ambulanza sono possibili anche grazie ad un parco veicoli che conta oltre 40 unità, senza tralasciare l'inclusione sociale, la risposta a emergenze e disastri, la diffusione del Diritto Internazionale Umanitario e le attività dei Giovani. Sono cinque le unità territoriali che operano sotto l'insegna della Croce Rossa spezzina, dalle due del capoluogo a quella di Fezzano, dalla sede di Santo Stefano di Magra a quella di Calice al Cornoviglio.









Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.