La Spezia, controlli Guardia di Finanza: irregolare il 20% dei lavoratori

Un lavoratore su cinque non in regola e 160 sanzioni per mancata emissione dello scontrino o rifiuto di far pagare con il pos. Sono i numeri comunicati dalla Guardia di Finanza della Spezia in merito alla campagna estiva che ha riguardato la provincia ligure di levante nei mesi di luglio e agosto. Su 100 lavoratori dipendenti identificati, 22 sono risultati in nero oppure impiegati in maniera irregolare su un totale di 400 operatori economici controllati.

Nella generale "tendenza all'aumento degli introiti in nero", segnalata dalle Fiamme Gialle spezzine nel periodo estivo, sono 160 gli esercizi sanzionati per aver rifiutato il pos o per il "mancato rilascio di documentazione commerciale". Altro fenomeno tipico dell'estate è l'abusivismo commerciale: in questo caso sono oltre 300 i prodotti con marchi contraffatti o non sicuri sequestrati dalla Finanza spezzina.

Circa 3 invece gli etti di sostanze stupefacenti tra cocaina, hashish e marijuana. La compagnia di Sarzana si è dedicata al litorale ricompreso tra Lerici e Marinella di Sarzana, riuscendo a individuare e porre sotto sequestro un parcheggio abusivo dell'estensione di 314 metri quadri. Controllando stabilimenti balneari e ristoranti hanno sequestrato più di 80 chilogrammi di mitili commercializzati in assenza di etichettatura e rintracciabilità.