La Spezia: al via la demolizione della storica ciminiera della centrale carboelettrica

Partono i lavori di demolizione della storica ciminiera della Centrale Enel "Eugenio Montale" di La Spezia. Il progetto, che segna una nuova fase nel processo di smantellamento dell'impianto, prevede l'uso di una piattaforma mobile per garantire sicurezza e precisione durante le operazioni.



Demolizione – La ciminiera, uno degli edifici simbolo dell’impianto, verrà demolita utilizzando una piattaforma mobile, un’attrezzatura innovativa che consentirà di abbattere la struttura in modo controllato e sicuro. I lavori sono un passo importante per l’eliminazione delle strutture obsolete e la riconversione dell’area, in linea con le politiche aziendali di sostenibilità e rinnovamento.



Tecnologia – La scelta di utilizzare una piattaforma mobile per la demolizione si inserisce nell'ambito di una strategia volta a minimizzare i rischi ambientali e operativi. Questa tecnologia permette di controllare con maggiore precisione il processo, riducendo l'impatto sulla zona circostante e garantendo la sicurezza degli operatori. Grazie a questa soluzione, la demolizione avviene in fasi più contenute e monitorabili, limitando le polveri e gli altri rischi tipici di interventi di questa portata.



Impatto ambientale – Con il progressivo dismissione delle strutture industriali, Enel sta proseguendo nel suo impegno per la tutela ambientale. La demolizione della ciminiera rappresenta un passo importante verso la valorizzazione dell’area. Una volta completata la rimozione della struttura, si prevede che l’area sarà riqualificata, aprendo a nuovi progetti che contribuiranno a rendere la zona più ecologicamente sostenibile e adatta ad altre forme di sviluppo.

Contesto – La Centrale Enel "E. Montale", situata in via Valdilocchi, 32 a La Spezia, ha avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo industriale della città. Con l’inizio dei lavori di demolizione, si chiude un capitolo significativo della sua lunga storia. Questo processo fa parte di una più ampia strategia di smantellamento delle centrali non più in funzione, a favore di impianti più moderni e a basso impatto ambientale.

