La Spezia: 650mila euro dalla Regione per la messa in sicurezza degli argini del Magra

Via libera della Regione Liguria a una nuova sinergia pubblico-privato per la mitigazione del rischio idraulico lungo il corso del fiume Magra, nello Spezzino. Nel Comune di Bolano, in località Ceparana, verrà infatti progettata e realizzata una nuova arginatura per il contenimento della piena. L'intesa tra Regione, Comune e Società Sifi srl, proprietaria del limitrofo sito industriale, è stata siglata nel corso dell'ultima Giunta regionale e prevede un investimento complessivo da parte dell'azienda di più di 650mila euro.

"Ancora una volta attraverso la proficua collaborazione tra pubblico e privato sarà possibile conciliare la resilienza idrogeologica in un'area particolarmente fragile allo sviluppo economico - spiega l'assessore alla Difesa del Suolo Giacomo Giampedrone -. La Regione ricoprirà un ruolo da 'regista' replicando uno schema già sperimentato con successo ad Ameglia per un grande cantiere navale e in un'altra area commerciale nel Comune di Arcola. Questa operazione è quindi fondamentale, innanzitutto per la sicurezza dei cittadini, ma anche per lo sviluppo delle aziende che intendono investire e operare in Liguria. Creare le condizioni idonee per lavorare in sicurezza significa favorire la prospettiva di crescita di aree economicamente strategiche da troppo tempo soggette a pericolo di inondazione".

Nello specifico di questo intervento, sarà Regione Liguria ad accompagnare l'opera, ovvero si occuperà di realizzare i rilievi, gli studi e le analisi necessarie per la progettazione e la definizione del quadro della pericolosità idraulica a seguito della realizzazione dell’intervento, oltre alla sorveglianza sull'avanzamento dei lavori. Il Comune di Bolano si impegna contestualmente a redigere il progetto di fattibilità tecnico-economica, mentre la società Sifi srl si occuperà del progetto esecutivo e della realizzazione delle opere, fino a un importo massimo di 650mila + Iva. Con questa operazione, e con quello sul fiume Vara in corso di approvazione (è stata avviata la procedura di Via) del valore di 1,1 milioni - di cui 315mila stanziati da un’altra impresa locale e gestiti dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in qualità di commissario di Governo - si concretizzerà la messa in sicurezza di una vasta area industriale, residenziale e sportiva nella piana di Ceparana alla confluenza dei fiumi Magra e Vara.