La società FOS acquisisce RTC e rafforza la sua strategia di crescita

FOS S.p.A., società genovese quotata in Borsa e specializzata nella consulenza e nello sviluppo di servizi digitali, ha acquisito il 100% del capitale sociale della veronese RTC S.p.A. L'operazione da 2,5 milioni di euro consolida il presidio territoriale di FOS nel Nord-Est e rafforza la sua strategia di crescita esterna, puntando su sinergie e valore aggiunto per i propri stakeholders.

RTC S.p.A. – La società veronese, attiva nel settore informatico, è nota per la fornitura di hardware, software e servizi di consulenza ICT, con soluzioni mirate per il Retail e settori come la pubblica amministrazione, il comparto finanziario-assicurativo e l’industriale. RTC ha chiuso il 2023 con un fatturato di 6,9 milioni di euro, un EBITDA pari a 0,5 milioni di euro e un utile netto di 0,2 milioni. L’organico conta circa 60 collaboratori, con una posizione finanziaria netta positiva pari a 1,5 milioni di euro.

Strategia di crescita – L’acquisizione si inserisce nel piano di espansione di FOS per linee esterne. La società genovese mira a rafforzare la sua value proposition attraverso l’integrazione delle competenze di RTC, in particolare nella linea di business legata alle software house. Questo passo strategico amplifica il raggio d'azione territoriale di FOS, garantendo una presenza diretta in un’area chiave come il Nord-Est italiano.

Dichiarazioni – Enrico Botte e Gian Matteo Pedrelli, amministratori delegati di FOS, hanno commentato l’operazione sottolineandone il valore strategico: “Questa importante acquisizione rappresenta un significativo passo in avanti nel nostro percorso di crescita per diventare una grande impresa. Si tratta di un’operazione strategica che rafforza ulteriormente la nostra value proposition sul mercato”.

Sinergie – L’integrazione con le competenze di RTC non solo consolida le attività di FOS nel settore dell’informatica, ma apre nuove opportunità in termini di sinergie operative. Secondo gli amministratori, questa acquisizione genererà valore aggiunto accelerando il percorso di crescita del gruppo: “Rafforzando i fondamentali del gruppo e generando sinergie, l’operazione consentirà di accelerare ulteriormente la creazione di valore per i nostri stakeholders”.

Prezzo e dettagli – Il prezzo per il 100% di RTC è stato fissato in 2,525 milioni di euro. L’operazione risulta particolarmente interessante anche in ottica finanziaria, grazie alla solidità dei fondamentali di RTC e alla sua posizione di cassa netta positiva.

Mercato – Con questa mossa, FOS punta a consolidare la sua posizione in mercati strategici, tra cui il settore pubblico, il comparto finanziario e quello industriale, confermandosi un player in crescita nel panorama italiano delle PMI tecnologiche-