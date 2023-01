La Sampdoria si rialza, Stankovic: "Sembrava giocassimo in casa. Dopo il gol ho pensato a Mihajlovic"

Una vittoria importante per cambiare pagina nel 2023, tre punti ed un pensiero a Sinisa Mihajlovic. Si riassume così la prima gara della Sampdoria nel nuovo anno, che inizia con un successo in casa del Sassuolo: nel post partita mister Dejan Stankovic, dedica subito un messaggio all'amico recentemente scomparso Sinisa Mihajlovic: "Sì, ho pensato a Sinisa".

Oggi una grande risposta da parte dei giocatori della Samp: "Abbiamo giocato con un'ottima squadra che ha tecnica, forza fisica e velocità. L'abbiamo preparata nei minimi particolari, è una grande vittoria ma un piccolo passo nel nostro cammino perché ci sono tante battaglie davanti a noi e questa deve essere la nostra carta d'identità: essere aggressivi, compatti, quando c'è da soffrire bisogna essere tutti e non solo 5, e dobbiamo cercare di punire gli avversari sui loro punti deboli. La convinzione che potevano farlo, quello mi è piaciuto. Oggi sembrava giocassimo in casa, devono memorizzare questo momento, devono capire che i tifosi sono lì per noi, anche se sbagliamo i passaggi e anche Marassi deve diventare il nostro castello che insieme ai nostri tifosi possiamo difendere, con onore e orgoglio".

Il tecnico sceglie di inserire i nuovi acquisti Lammers e Nuytinck dal primo minuto, con il portiere Audero capitano: "Audero, se aveva la fascia di capitano aveva la fascia, non c'è niente da aggiungere, la parata l'ha fatta lui e non la parata. I due nuovi sono già due vecchi, già in mood doriano, due ragazzi preparati, fisicamente pronti con giusta esperienza ed è bastato un allenamento per Nuytinck, Lammers ne ha fatti due, ma sono giocatori di classe, si sono adattati, hanno capito il modo di giocare della squadra".

Per Stankovic si tratta di un primo passo per un lungo e difficile cammino"C'è un mini-campionato di 23 partite che dobbiamo affrontare passo dopo passo. Ora abbiamo avuto una vittoria importante, meritata, ma non dobbiamo pensare di aver fatto chissà che...se fosse arrivato un pareggio ci sarei rimasto male per i ragazzi, sono felice per loro, ed è tutto merito loro."