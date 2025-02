La Sampdoria ritrova la vittoria in dieci uomini: Cosenza battuto 1-0 grazie a Depaoli

E' la prima vittoria di Semplici sulla panchina della Sampdoria, ossigeno puro per i blucerchiati che si complicano la vita da soli ma battono il Cosenza 1-0 grazie a Depaoli.

Doria in inferiorità numerica per oltre un'ora di gioco a causa della ingenua espulsione di Vieira, che si becca due cartellini gialli in pochi minuti. Samp che sale a 25 punti ma ancora in zona play-out

LA PARTITA

Al 3' termina alto una conclusione al volo di Niang. Più pericoloso Riccio al 19', il suo colpo di testa su calcio piazzato va vicino alla porta di Micai. Partita non spettacolare dopo 30 minuti, tante interruzioni di gioco fra falli e fuorigioco: tre gli ammoniti dopo 28 minuti.

Al 30' strano rimpallo che diventa un pericolo per Perisan: che si deve rifugiare in corner: sugli sviluppi del calcio d'angolo super parata ancora di Perisan sul colpo di testa di Florenzi. Si salva la Samp

Clamorosa ingenuità di Vieira: ammonito pochi minuti prima, viene espulso per doppia ammonizione per aver trattenuto un avversario. Samp in dieci per almeno un'ora di gioco. Nel finale di primo tempo prova la volee Niang, traiettoria pericolosa che viene deviata in corner.

In vantaggio la Sampdoria al 44': sul corner successivo Micai salva su Riccio, sulla ribattuta Depaoli la mette dentro nonostante il tentativo di salvataggio della difesa calabrese: esplode lo stadio. Si va negli spogliatoi.

SECONDO TEMPO

Si riparte con le stesse formazioni al Ferraris. Al 49' già una clamorosa occasione per il Cosenza: D'Orazio sfrutta il buco di Riccio, con il sinistro spacca la base del palo, sulla ribattuta trova l'esterno della rete. Che rischio per la Samp.

Problemi per Perisan, costretto al cambio all'esordio in blucerchiato: entra Vismara al 57'.

Occasione per Sibilli al 71', il trequartista si smarca bene ma di testa non fa centro. Subito dopo combinazione Gargiulo - Garritano con quest'ultimo che calcia con poca forza, Vismara in due tempi

Al 78' rimpallo da brivido in area della Samp: Vismara non trattiene, la difesa in qualche modo spazza

All'87 salvataggio sulla linea di Veroli: Vismara sbaglia l'uscita, Artistico al volo trova il corpo del difensore

Sette minuti di recupero: in pieno recupero si salva la Samp: Vismara blocca l'incornata di Dalle Mura

Le formazioni ufficiali

SAMPDORIA (3-4-2-1) Perisan (dal 57' Vismara); Riccio, Ferrari (dal 70' Vulikic), Veroli; Depaoli, Yepes, Vieira, Beruatto; Oudin (dal 55' Ricci), Sibilli (dal 70' Ioannou); Niang (dal 71' Coda) All. Semplici

COSENZA (3-5-2) Micai; Hristov, Dalle Mura, Caporale (dal 58' Rizzo Pinna); Ricciardi (dall'82' Zilli), Kouan, Gargiulo, Florenzi (dal 58' Garritano), D’Orazio; Mazzocchi (dal 70' Fumagalli), Artistico All. Alvini

Ammoniti: Florenzi, Ricciardi, D'Orazio (C); Vieira, Depaoli (S)

