La Salernitana ufficializza l'esonero di Colantuono: al suo posto Davide Nicola

di Marco Innocenti

Sarà dunque l'ex tecnico del Genoa a tentare l'impresa di salvare i campani

La Salernitana ha deciso: l'esperienza di Stefano Colantuono sulla panchina dei campani si chiude col pareggio in casa del Genoa. L'annuncio ufficiale dell'esonero è stato dato dalla stessa società con un comunicato: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il Sig. Stefano Colantuono unitamente all’allenatore in seconda Gianfranco Cinello e al match analyst Sandro Antonini. Ringraziandoli per la professionalità profusa la Società augura loro le migliori fortune professionali".

Nessun dubbio anche sul nome del suo sostituto. Già nelle prossime ore, infatti, è atteso l'arrivo in sede di Davide Nicola, per la firma del contratto Sarà quindi proprio l'ex tecnico del Genoa a tentare l'impresa e portare alla salvezza la Salernitana.