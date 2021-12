La petizione di alcuni genitori: "Un'area giochi nei giardini di Brignole"

di Marco Garibaldi

Il presidente di municipio Carratù: "Aspettiamo l'autorizzazione della Soprintendenza per un'area nei pressi della scuola De Scalzi"

La richiesta arriva da un gruppo di genitori di bambini iscritti alla scuola Tollot Orientale che hanno organizzato una raccolta firme per avere un'area giochi nei giardini di Brignole.

"Abbiamo fatto una raccolta firme per avere un'area giochi delimitata nella zona del centro per i bambini - spiegano i genitori - L'unica possibilità che abbiamo in zona è la spianata dell'Acquasola ma è difficilmente raggiungibile. Ci troviamo a stare in via Galata dove i negozianti non hanno piacere, forse anche a ragione".

I genitori, oltre a richiedere un'area dedicata, denunciano una situazione di degrado in via Galata:

"Nella zona abbiamo trovato delle siringhe nelle aiuole e lo abbiamo segnalato ai vigili. La nostra petizione chiede di delimitare una parte dei giardini di Brignole recintandola e mettendo una piccola area giochi".

Il presidente di municipio Andrea Carratù ha spiegato che è già pronto un progetto, si attende solo lo sblocco da parte della Sovrintendenza:

"Stiamo studiando con il tennis club per la realizzazione di un'area di questo tipo. Il progetto è già stato fatto e quindi c'è una possibilità di realizzarla in breve tempo. Aspettiamo l'autorizzazione della Soprintendenza per un'area nei pressi della scuola De Scalzi. Si tratta di un progetto supportato anche dal civ Colombo/Galata".