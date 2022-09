La mia pallavolo: oggi parte il Mondiale femminile

Sofia, 11 anni, seguirà in Tv, come tante ragazze, i Mondiali di pallavolo femminile, che partono oggi in Olanda e Polonia.

La pallavolo è lo sport piu praticato in Italia dalle femmine. Su 365 mila tesserati, ben il 77% sono ragazze. Sport bellissimo, divise le squadre da una rete lunga 10 metri e alta per le donne 2,24. Ma la rete di Sofia, e sino ai 14 anni, arriva a 2,15.

La rete maschileè alta invece 2,43.

La pallavolo è il secondo sport più praticato nel nostro paese. Il primo è il calcio con 1 milione e 100 mila tesserati, poi la Pallavolo con 365mila atleti, poi a seguire basket, tennis, atletica e nuoto.

L'Italia maschile, quest'anno, è diventata per la quarta volta Campione del Mondo. La femminile ha vinto il Mondiale nel 2002 e poi 3 Campionati Europei.

La pallavolo, in inglese volley, è nata in America nel 1895, da un professore di educazione fisica del Massachussets.