La Liguria vola ad Amsterdam per il florovivaismo: 300 aziende del territorio di fiori e verde ornamentale

Uno stand collettivo in cui trovano spazio i prodotti di oltre 300 aziende liguri di fiori e verde ornamentale: così Regione Liguria si presenta all' Iftf - International Floriculture & Horticulture Trade Fair - in corso all'Expo Haarlemmermeer, vicino ad Amsterdam, fino al 10 novembre. La Liguria si è distinta in particolare per i fiori primaverili, anemone e ranuncolo ma hanno riscosso interesse anche il verde ornamentale, prodotto di grande trazione per la Liguria, e le variopinte novità nel campo dei fiori secchi e stabilizzati. Aziende e produttori liguri si sono fatti notare per le proposte innovative, grazie a nuovi impieghi delle cactacee e delle succulente nei bouquet e nelle composizioni, nuovi colori nel comparto dello stabilizzato e nuovi prodotti della floricoltura destinati all' arredamento già acquistati dalla grande distribuzione internazionale. In particolare, Sanremo si è distinta per la grande capacità di ibridazione.

"La Liguria c'è e fa apprezzare le sue eccellenze all'Iftf - ha detto il vicepresidente con delega all'Agricoltura e al Marketing territoriale Alessandro Piana -. La nostra regione vanta una storicità e diversi primati nell'ortoflorovivaismo e nella valorizzazione paesaggistica, tanto da identificare la bellezza dei suoi prodotti con l'unicità del territorio. Il florovivaismo è uno dei comparti produttivi più significativi e dinamici dell'agricoltura ligure: sviluppa circa il 70% della produzione lorda vendibile regionale e occupa circa il 60% degli addetti". Una realtà che evidenzia due poli produttivi: il comprensorio albenganese fortemente orientato alla produzione di piante in vaso con la particolarità della produzione delle "aromatiche" e quello Sanremese caratterizzato dalla produzione di fiori e fronde recise.