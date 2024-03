La Liguria ospita il 60° Trofeo delle Regioni: 142 partite su 18 campi da calcio di Genova e Savona

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Tutto pronto per il 60° Torneo delle Regioni organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti che dal 23 al 29 marzo che vedrà impegnati su 18 campi della Liguria 78 rappresentative di tutta Italia, oltre 2000 partecipanti tra calciatori, staff tecnici e dirigenti. Le gare in programma saranno 142 ed a sfidarsi saranno le categorie Under 19, Under 17, Under 15 e Femminile mentre in parallelo nella cornice del Porto Antico di Genova si giocherà la seconda edizione del Torneo delle Regioni di calcio "virtuale" Esports. "È un bell'evento che ovviamente si colloca nell'ambito di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport e crediamo di aver fatto un buon lavoro - ha sottolineato Giulio Ivaldi, presidente del comitato regionale ligure -. Abbiamo la conferma di oltre duemila partecipanti che arriveranno fra giovedì e venerdì ma abbiamo anche la conferma almeno di altre 700/800 persone che hanno prenotato fra genitori e ulteriori dirigenti di squadre anche non interessati direttamente"

Ricadute importanti sul territorio come ha ricordato anche l'assessore regionale allo sport Simona Ferro. "Disputarlo nella nostra regione è motivo d'orgoglio e i numeri sono davvero importanti ma vorrei sottolineare soprattutto il fatto che si giocherà in due province (Genova e Savona) con gare da Andora a Sestri Levante. Campi che sono stati interessati da interventi realizzati grazie al Fondo Strategico Regionale e i risultati si potranno vedere proprio in questa manifestazione".

Padrone di casa il Comune di Genova che ospiterà nell'impianto della Sciorba le finali. "Sono molto contenta dell'inserimento a palinsesto di Genova Capitale Europea dello Sport del Torneo delle Regioni - ha aggiunto Alessandra Bianchi, assessore allo sport del Comune di Genova -. E di questo ringrazio il presidente Ivaldi che ha avuto un ruolo fondamentale nel lavorare in sinergia con la Lnd. E poi avendolo anche giocato c'è anche un un mix di emozioni ritornando a quegli anni che mi hanno regalato tantissime amicizie e tantissimi bei ricordi".