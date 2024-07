L'azienda genovese Gmg Net premiata al Festival del Fundraising di Riccione

GENOVA - Anche quest'anno la digital agency genovese Gmg Net ha partecipato al Festival del Fundraising che si è tenuto a Riccione a inizio giugno: l’evento, di livello internazionale, ha riunito professionisti del settore provenienti da tutto il mondo per discutere, scambiarsi idee e portare innovazione nel campo del fundraising, attraverso eventi formativi e di condivisione, workshop interattivi, panel di discussione e keynote speech.

Proprio al mondo del nonprofit Gmg Net dedica parte della sua attività, studiando soluzioni di e-commerce per onlus e associazioni e sviluppando per loro siti web sostenibili. Per questo a Riccione Gmg Net è stata, per il terzo anno consecutivo, sponsor del festival insieme al cloud provider nazionale Seeweb, storico partner dell'azienda genovese, con il quale è condiviso lo sforzo verso la costruzione di prodotti e soluzioni altamente sostenibili.

Tra le novità progettate da Gmg Net e presentate al Festival del Fundraising c'è DonorBee: una piattaforma digitale integrata per il fundraising e i pagamenti, facile da gestire, sicura ed efficiente, sviluppata per semplificare la vita delle onlus nella raccolta fondi, nella gestione e nella sincronizzazione dei dati raccolti dai sostenitori, nella gestione delle donazioni ricevute. Proprio DonorBee di Gmg Net a Bologna il 13 giugno scorso è stato premiato come miglior progetto di co-marketing all'interno della terza edizione del Challenger Partner di Seeweb.

"L'innovazione e la sostenibilità sono al centro del nostro lavoro e in Seeweb abbiamo trovato un partner eccellente e che condivide il nostro approccio. Con DonorBee abbiamo voluto offrire uno strumento che semplifica la vita delle ONLUS, garantendo sicurezza ed efficienza nella gestione delle donazioni e questo è stato possibile anche grazie alle infrastrutture avanzate di Seeweb", ha dichiarato Luca Busi, CEO & Founder di Gmg Net. "È il secondo anno consecutivo che riceviamo il premio per il miglior progetto di co-marketing (l’anno scorso per l’evento BeDigital) e siamo davvero orgogliosi del riconoscimento ricevuto, che testimonia quanto sia importante, per realizzare progetti ambiziosi, avere al proprio fianco delle realtà innovative e che supportano e condividono gli obiettivi”.

Gmg Net da molti anni lavora a fianco di realtà locali e nazionali del nonprofit e ha a cuore il supporto a queste realtà. "Il nostro obiettivo è sempre stato quello di creare soluzioni digitali che possano davvero fare la differenza. Negli ultimi anno ci siamo avvicinati sempre di più al mondo delle ONLUS e delle organizzazioni nonprofit: è un settore che ci piace e che si sta approcciando sempre di più al web e alle attività online, ci piace essere coinvolti in questo cambiamento ed essere di supporto con i nostri servizi a queste realtà. Con DonorBee abbiamo dimostrato che è possibile innovare in modo sostenibile e allo stesso tempo semplificare le operazioni di fundraising", ha affermato Deborah Campioni, Digital Marketing Manager di Gmg Net.

Tra i clienti principali in questo settore, Gmg Net lavora con EMERGENCY per garantire la sicurezza e la continuità degli aggiornamenti dei suoi canali e-commerce regalisolidali.emergency.it e shop.emergency.it. Per AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, ha sviluppato l'e-commerce Regali Solidali (regalisolidali.aism.it), realizzato a sostegno dei progetti di ricerca scientifica sulla sclerosi multipla pediatrica. Sempre per AISM ha aggiornato la piattaforma tecnologica su cui si basa il sito web www.aism.it.

Per maggiori informazioni su Gmg Net: https://www.gmgnet.com/