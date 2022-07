L'assessore Campora a Telenord: "Genova tra le città con le minori perdite d'acqua in Italia"

di Christian Torri

"Nel 2016 le perdite erano del 35% e adesso sono solo del 24%. Questo risparmio è stato possibile grazie agli interventi che sono stati fatti sulla rete"

L'assessore all'Ambiente del Comune di Genova Matteo Campora è stato ospite oggi del Live di Telenord.

"Genova è tra le città che hanno le minori perdite nell'acquedotto (24%) - le sue parole - in Italia c'è molta perdita d'acqua, addirittura ci sono dei casi in cui si arriva al 50%. Siamo soddisfatti perchè in questi 5 anni sono stati fatti dei grandi lavori per evitare la dispersione idrica. Nel 2016 le perdite erano del 35% e adesso sono solo del 24%, questo risparmio è stato possibile grazie agli interventi che sono stati fatti sulla rete, ma anche grazie a un utilizzo dell'acqua più consapevole da parte di tutti noi".

Si è parlato anche del Museo dell'Acqua: "Abbiamo un Museo dell'Acqua all'interno di Iren per far comprendere quanto debba essere utilizzata con estrema attenzione. Abbiamo in programma di far arrivare il messaggio anche alle scuole".