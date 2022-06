L'artigianato chiude il primo trimestre in positivo, Toti: "La Liguria aggancia la ripartenza"

di Redazione

Dopo un 2021 terminato con il segno positivo (+1,1%), il primo trimestre di quest'anno ha chiuso con un +0,06%

"La Liguria ha agganciato la ripartenza anche nell'artigianato. Dopo un 2021 terminato con il segno positivo (+1,1%), il primo trimestre di quest'anno ha chiuso con un +0,06%, inserendo la nostra regione tra le cinque con un saldo in attivo e tra le sette con performance dell'artigianato migliore", scrive il presidente della Regione Giovanni Toti commentando i dati di Confartigianato Imprese Liguria.

"Un segnale più che incoraggiante che dimostra una buona tenuta delle nostre imprese, soprattutto in un momento segnato dalla guerra, da una difficoltà negli approvvigionamenti e dai rincari di energia e di alcune materie prime", aggiunge il Governatore.

"A quasi un anno dall'apertura della Cassa Artigiana, i frutti si vedono, con numeri che, a conclusione del primo trimestre, proiettano la Liguria tra le regioni in Italia a mantenere un saldo positivo in termini di iscrizioni. Il nostro supporto non finisce qui, allargheremo presto con un provvedimento di giunta il regolamento di questo importante strumento con un contributo in conto capitale del 60% rivolto ai giovani e ai neo imprenditori", sottolinea l'assessore allo sviluppo economico Benveduti.

"I dati confortanti forniti da Confartigianato confermano la dinamicità delle nostre imprese pronte a ripartire dopo la pandemia. Da segnalare che i dati positivi non riguardano solo la produzione ma anche l'occupazione", aggiunge l'assessore al lavoro Berrino.