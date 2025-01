Ju Jitsu, arriva il 2° Genoa Open: al Palasport la sfida con atleti da tutto il mondo

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Il calendario di eventi per "Liguria Regione Europea dello Sport 2025" è appena partito, è ricco di spunti per tutto l'anno in corso, ma nel weekend del 31 gennaio-1° febbraio prevede subito una sfida di arti marziali ad alto livello. Arriva infatti al Palasport di Genova la seconda edizione del Ju Jitsu Open, la rassegna internazionale valevole quale Regional event per il ranking mondiale della Ju Jitsu International Federation.

I numeri - Con l'organizzazione curata da Lino Team Ju Jitsu, e posto sotto l’egida della JJIF e della Ju Jitsu European Union, con il patrocinio di Regione Liguria, del Comune di Genova e del CONI Liguria, il Ju Jits Genoa Open vedrà la partecipazione di oltre 600 atleti in arrivo da una ventina di nazioni, in rappresentanza di 4 continenti (Europa, Asia, Africa e America). Presenze incrementate del 20% rispetto al 2024, in ragione del grande successo della "prima" di un evento da subito entrato nel cuore delle delegazioni nazionali e internazionali. Già oltre 120 coach registrati e 50 official. Oltre 30 gli arbitri selezionati dalla Federazione internazionale provenienti da tutto il mondo tra cui Chika Costantini, unico arbitro italiano con licenza mondiale selezionata da JJIF. La stima complessiva è un indotto tra atleti, coach, staff e pubblico pari a 1200/1300 persone al giorno sul territorio genovese.

I protagonisti - Tra i migliori atleti in gara, vanno segnalato ben tre numeri 1 del ranking mondiale Adult presenti. sui tatami genovesi saliranno Estelle Gaspard (- 52 kg Adult Fighting System). Rigel/Horak (Adult Duo System) e Nurzhan Batyrbekov (-69 kg Jiu Jitsu-Ne Waza). In gara anche numerose medaglie europee e mondiali delle classi giovanili. Saranno presenti tre azzurri qualificati ai prossimi World Games che si svolgeranno in Cina a Chengdu nell'agosto 2025: Antonella Farne (Fighting System - 52 kg), Ben Brahim Salah ed Elisa Marcantoni (Duo System Open), Giada Costa e Sebastiano Amore (Show System). Lino Team sarà presente con i suoi migliori atleti: su tutti Chiara Fiorelli, che ha appena iniziato ad allenarsi proprio con la società genovese di arti marziali, Campionessa Europea assoluta in carica, Luana Lauri, argento europeo Under 21, ed Elio Moretti, quinto posto ai recenti Mondiali ad Heraklion, oltrechè con tutti i migliori giovani.

La vetrina - "Dopo il grande successo della prima edizione, disputata in occasione di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport, sono molto felice del ritorno in città del Genoa Open Ju Jitsu - dichiara l’Assessore allo Sport ed al Turismo del Comune di Genova, Alessandra Bianchi - Sarà una competizione davvero partecipata, con numeri da record e, sono sicura che il nuovo Palasport saprà affascinare atleti, staff e appassionati. Anche quest’anno il Ju Jitsu Genoa Open non sarà solo un grande evento agonistico ma anche una straordinaria vetrina per lo sport per tutte le abilità con l’inserimento, dopo l’esibizione della scorsa edizione, della competizione di Para Jiu Jitsu ed Inclusive Self Defense".

Lo spettacolo - “Genoa Open Ju Jitsu è sicuramente tra le manifestazioni sportive che ci permettono di iniziare con il piede giusto il 2025, l’anno che incorona la Liguria come Regione Europea dello Sport - dichiara Simona Ferro, Assessore regionale allo Sport - Si tratta di un evento di primissimo piano, di respiro internazionale, che è diventato ormai un appuntamento fisso del circuito mondiale della Ju Jitsu International Federation. Il Genoa Open dà un impulso allo sviluppo di contesti sportivi inclusivi e sostenibili e favorisce la conoscenza e la valorizzazione del nostro meraviglioso territorio da parte di tante delegazioni estere. Con più di seicento fra i migliori atleti a livello nazionale ed internazionale, sono certa che anche quest’anno, così come nella prima edizione, vivremo emozionanti e spettacolari momenti di sport".

Il prestigio - “Siamo orgogliosi e felici di poter registrare un sensibile aumento delle presenze tra il 2024 e il 2025, segnale dell'apprezzamento rivolto dal panorama internazionale del Ju Jitsu mondiale alla nostra organizzazione sulla base anche della forte collaborazione instaurata con la Ju Jitsu International Federation - afferma l'organizzatore Matteo Repetto, responsabile di Lino Team Ju Jitsu - Moltissime delegazioni straniere ritorneranno a Genova anche per tornare ad assaporarne le bellezze artistiche, paesaggistiche e gastronomiche. Siamo inoltre orgogliosi di poter aprire il calendario agonistico di "Liguria Regione Europea dello Sport" all'interno del nuovo Palasport che sicuramente aumenterà prestigio e visibilità all’evento. Vogliamo, negli anni a venire, proseguire su questa strada, stringendo un rapporto sempre più solido con le istituzioni locali e sportive in nome dell'amore per il nostro Ju Jitsu".

