Invitational Shipping Pro-Am di golf a Rapallo, la squadra di Telenord 1a nel netto ma a vincere è la solidarietà

"A Genova ci sono ancora tanti cuori che pulsano", recita la locandina che promuove la 17a edizione dell'Invitational Shipping Pro-Am 3° Memorial Paolo Messina, manifestazione che coniuga il golf con la solidarietà e che si è svolta oggi al circolo golf e tennis di Rapallo.

A beneficiare dell'iniziativa, che consente ai professionisti del golf di giocare con gli amatori di questo sport, la Fondazione Malattie Renali del bambino che ha sede a Genova ed è presieduta da Enrico Verrina e di cui Stefano Messina è vice presidente. Da quando esiste la manifestazione sono stati raccolti 1 milione e 600 mila euro. "Il connubio tra sport e solidarietà rappresenta un circolo virtuoso grazie al quale bambini ammalati, attraverso i progressi della ricerca, possono vivere una vita come quella dei loro coetanei sani", ha detto Verrina.

"Un pomeriggio di divertimento, qualche contatto di lavoro ma soprattutto la raccolta fondi per aiutare le famiglie dei bambini ricoverati al Gaslini", ha detto Stefano Messina (https://telenord.it/a-rapallo-il-17-invitational-shipping-pro-am-per-il-gaslini-stefano-messina-un-aiuto-alle-famiglie-dei-bimbi-ricoverati-61963).

La squadra di Telenord, guidata dall'editore Massimiliano Monti con Paolo Terreni, Gianni Ciarlo e Salvatore Palazzotto, ha ottenuto un grande risultato sul green con la conquista del primo posto squadra netto.

Di seguito tutte le classifiche finali:

1^ SQUADRA LORDO

EDOARDO SALVANESCHI 127

FRANCESCO CARMINATI

ANDREA CASTAGNOLA

FILIPPO CAMPIGLI

1^ SQUADRA NETTO

PAOLO TERRENI 126

MASSIMILIANO MONTI

GIANNI CIARLO

SALVATORE PALAZZOTTO

2^ SQUADRA NETTO

EMANUELE BOLOGNESI 127

GIOVANNI PALA

TOMMASO FRISONI

MARCO PALA

3^ SQUADRA NETTO

GUGLIELMO BRAVETTI 127

CARLO PESENTI

FEDERICA MANZONI

CATERINA GONELLA

PRO INDIVIDUALE PREMIO ADRI E MICHELE

1° CLASSIFICATO GUGLIELMO BRAVETTI 66

2° CLASSIFICATO EX EQUO EDOARDO SALVANESCHI 69

2° CLASSIFICATO EX EQUO GIANLUCA BARUFFALDI 69

2° CLASSIFICATO EX EQUO EMANUELE BOLOGNESI 69

Neareast to the pin femminile buca 4 CAROLA PARODI CM. 64

Neareast to the pin maschile buca 4 MATTEO MANESCHI CM. 66

Nearest to the unico pin buca 15 MARTINO DE ROSA MT. 1,74

Driving contest femminile buca 12 MARTINA PELLONI

Driving contest maschile buca 12 FILIPPO CAMPIGLI