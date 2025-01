Innovazione sostenibile, Supersede lancia un’alternativa moderna al compensato marino

Supersede, azienda statunitense con sede a Phoenix, ha presentato un materiale che promette di trasformare il mercato del compensato marino: un pannello realizzato interamente con plastica riciclata, riciclabile al 100% e progettato per essere una soluzione economica, sostenibile e duratura per l’industria nautica e non solo.

Materiale innovativo - Il Supersede Marine Board è una lastra ingegnerizzata che sostituisce in modo diretto il compensato marino. Impermeabile, resistente alla putrefazione e privo di schegge, il nuovo materiale punta a risolvere i problemi legati all’uso del compensato tradizionale, come la deformazione, la scarsa durata e i rischi ambientali derivanti dai trattamenti chimici.

Mercato in trasformazione - Secondo Supersede, l’aumento del 30% del prezzo del compensato rispetto al 2019, aggravato dai problemi delle catene di approvvigionamento post-pandemia, ha reso il mercato particolarmente recettivo a soluzioni alternative. Il CEO Sean Petterson spiega: “Abbiamo creato una vera alternativa moderna al compensato marino, un materiale affidabile, sostenibile e conveniente che elimina i problemi di performance e manutenzione”.

Impatto ambientale - Ogni 72 pannelli di compensato marino sostituiti con il Marine Board consente di salvare un albero, sottolinea l’azienda. Inoltre, il processo produttivo elimina composti organici volatili (VOCs), adesivi e rifiuti, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale. Il materiale offre anche un utilizzo economicamente vantaggioso per la plastica riciclata, promuovendo un’economia circolare.

Applicazioni diverse - Anche se inizialmente pensato per l’industria nautica, il Marine Board ha potenziali applicazioni in settori come case modulari, camper e rimorchi. Grazie a una catena di approvvigionamento integrata, Supersede garantisce prezzi stabili e riduce i costi di produzione eliminando fasi come la levigatura e la sigillatura.

Zero sprechi - Un altro punto di forza del Marine Board è il programma di riacquisto degli scarti, che consente ai clienti di raggiungere obiettivi di zero rifiuti. “Questo non è solo un miglioramento” conclude Petterson, “ma un salto evolutivo necessario per un’industria che richiede innovazione” Con questa proposta, Supersede non solo risponde alle esigenze del mercato, ma punta a ridefinire gli standard di sostenibilità e affidabilità nell’uso dei materiali.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.