Infrastrutture, Roberto Bagnasco (FI): "Tunnel Rapallo-Fontanabuona, opera indispensabile da fare il prima possibile"

Roberto Bagnasco, parlamentare di Forza Italia e capogruppo azzurro in Commissione Difesa, torna a sollevare con un'interrogazione la questione di un'opera infrastrutturale che insiste sul suo collegio, quel Levante genovese dove Bagnasco ha guidato a lungo Rapallo come sindaco: "La realizzazione del tunnel della Val Fontanabuona non rappresenta soltanto un'infrastruttura, ma segna una vera e propria svolta epocale per il rilancio economico, sociale e turistico della Liguria. Dopo anni di immobilismo, continuerò a dare il mio contributo a un'opera che considero di straordinaria importanza, sia per la costa che per l'entroterra. È inaccettabile che ritardi burocratici ostacolino ancora un progetto fortemente voluto da tutto il territorio, che unirà il Tigullio alla Val Fontanabuona, riducendo l'isolamento di quest'ultima e favorendo lo sviluppo industriale e turistico di tutta la regione".

Sul tema Bagnasco aveva già presentato un'interrogazione parlamentare nel 2023. Oggi come allora il deputato ligure sollecita le istituzioni competenti per accelerare la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), attualmente bloccata, per avviare aL più presto possibile l'inizio dei lavori.