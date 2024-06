Infrastrutture, Rixi: "120 milioni per Ingegneria agli Erzelli e commissario alla bonifica Stoppani"

"Il decreto Infrastrutture contiene misure concrete e lungimiranti per lo sviluppo della Liguria. Il Cdm, su proposta del vicepremier Matteo Salvini, ha dato il via libera al documento di sei articoli che prevede, tra gli altri, il completamento della Scuola Politecnica - Polo universitario di Ingegneria presso il Parco scientifico tecnologico di Genova Erzelli e un commissario per la bonifica della ex Stoppani". Lo scrive in una nota il viceministro al Mit Edoardo Rixi, parlamentare e leader ligure della Lega.

"Per la Scuola Politecnica - specifica Rixi - viene autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per il 2025, 30 milioni per il 2026, 25 per il 2027 e 20 milioni annui annui per ciascuno degli anni 2028 e 2029. Invece per la messa in sicurezza e bonifica nel sito di interesse nazionale Cogoleto-Stoppani è prevista la nomina di un commissario straordinario, in carica per tre anni, per completare le attività di progettazione e realizzazione degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dell'area".

L'approvazione del decreto, conclude Rixi "rappresenta un'occasione per la Liguria, anche con la possibilità di estendere i commissari straordinari su tratti di Aurelia bis oggi non commissariati. Con il lavoro e l'impegno di tutti, possiamo cogliere questa opportunità per costruire un futuro migliore per la nostra regione".