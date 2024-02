Infrastrutture, Campomenosi (Lega): "Ponte sullo Stretto, passi avanti in UE"

"L'approvazione della ratifica della revisione delle reti Ten-T, avvenuta oggi in commissione trasporti al Parlamento europeo, è un passo in avanti fondamentale per il miglioramento dei corridoi Ue e del sistema delle infrastrutture in Europa, con un occhio di riguardo per il nostro Paese". Lo ha detto Marco Campomenosi, capo delegazione della Lega al Parlamento europeo e componente della commissione trasporti.

"Grazie alla Lega e al lavoro di squadra con il ministero dei trasporti guidato da Matteo Salvini - ha aggiunto Campomenosi - sono stati ottenuti importanti risultati, in primis la conferma dell'inserimento nelle mappe del Ponte sullo Stretto, opera fondamentale per il Sud e per tutta l'Italia, sia per per la parte ferroviaria che per quella stradale, e le misure per rafforzare la governance dei corridoi Ue e velocizzare i progetti transfrontalieri".