Industria alimentare, il trend spinge verso imballaggi in carta, ma il riciclo resta una sfida

La ricerca di soluzioni di imballaggio sostenibili non è mai stata così intensa, soprattutto nell'industria alimentare, dove i consumatori sono sempre più attratti da prodotti che promettono responsabilità ambientale. Questa tendenza ha innescato un significativo spostamento verso imballaggi a base di carta, guidato sia dalle forze di mercato che da imperativi normativi. Secondo ricerche di settore, il mercato globale degli imballaggi in carta dovrebbe raggiungere quest'anno i 97,6 miliardi di dollari in Europa e i 75,6 miliardi di dollari in Nord America, con una crescita annua composta prevista rispettivamente del 4,8% e del 3,9% entro il 2030.

Sfide nel riciclo – Nonostante l'adozione rapida di soluzioni in carta, una quantità considerevole di carta, specialmente proveniente da flussi di materiali misti, rimane non riciclata. Uno studio ha rivelato che, in Germania, i rifiuti leggeri smaltiti potrebbero fornire annualmente circa 100.000 tonnellate di "carta di alta qualità", una risorsa che rimane in gran parte inutilizzata a causa di diverse sfide persistenti.

Progetto EnEWA – Per affrontare queste problematiche, è stato avviato il progetto EnEWA, una collaborazione tra aziende leader del settore e istituzioni accademiche, tra cui Stadler Anlagenbau GmbH, Universität Siegen, RWTH Aachen University, LEIPA Group, PROPAKMA e TOMRA. L'obiettivo è sviluppare una soluzione per recuperare e riciclare la carta dai flussi di imballaggi leggeri, rifiuti indifferenziati e rifiuti commerciali. Il progetto, iniziato nel dicembre 2021 e conclusosi nel novembre 2024, mirava ad aumentare i tassi di riciclo nella produzione di carta e a ridurre il fabbisogno di energia primaria e le emissioni di CO₂, puntando a un tasso complessivo di recupero della carta del 90%, includendo sia la raccolta differenziata che sistemi di raccolta speciali.

Ostacoli normativi – Nonostante i progressi tecnologici, il percorso per sbloccare questo potenziale è ostacolato da vincoli normativi che devono essere affrontati. Le normative, progettate per garantire la sicurezza e la qualità dei materiali riciclati utilizzati negli imballaggi alimentari, impongono criteri rigorosi per minimizzare i rischi di contaminazione, limitando di fatto l'uso di carta riciclata da flussi di materiali misti per applicazioni a contatto con alimenti.

Prospettive future – Il progetto EnEWA ha dimostrato che, con gli adeguamenti tecnologici appropriati, come processi di selezione e sanificazione migliorati, è possibile riciclare carta di alta qualità da flussi di rifiuti misti. Tuttavia, per realizzare appieno questo potenziale, sono essenziali cambiamenti nel panorama normativo. Modifiche a linee guida come la Raccomandazione BfR XXXVI potrebbero aprire la strada a un uso più sostenibile della carta riciclata nell'industria alimentare. Superare le sfide normative e realizzare migliori pratiche di gestione dei rifiuti sono passi fondamentali per trasformare una risorsa attualmente persa in un pilastro dell'imballaggio sostenibile, per guidare l'industria alimentare verso un futuro più circolare ed ecologicamente responsabile.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.