Incendio Santa Corona, Sottosegretario Costa: “Evitata tragedia grazie a vigili del fuoco e personale sanitario"

“La visita odierna nasce innanzitutto per testimoniare la vicinanza e il sostegno del Governo al territorio e alla comunità cittadina dopo il drammatico episodio che ha coinvolto ieri l’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Ho voluto personalmente rendermi conto della situazione, mettendomi a disposizione per provare a risolvere da subito le criticità. Oggi è stata anche l’occasione per ringraziare il personale sanitario, il direttore generale, il sindaco, le forze dell’ordine e vigili del fuoco e tutti coloro che si sono attivati immediatamente per mettere in sicurezza pazienti e strutture, riuscendo ad evitare conseguenze ben più gravi. Il mio pensiero va comunque a tutti i degenti che hanno vissuto un momento di grande paura”.

E’ quanto dichiara il Sottosegretario di Stato alla Salute Andrea Costa, a margine del sopralluogo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove ieri notte si è verificato l’incendio.

“È prioritario ora - spiega Costa - ripristinare l’ordinarietà e la continuità dei servizi e molto è già stato fatto in questa direzione. Si sta procedendo poi alla quantificazione dei danni e a tal proposito ricordo che abbiamo a disposizione i fondi ex articolo 20 della legge 67/88, che proprio la prossima settimana andranno in programmazione da parte della Regione Liguria. Come Governo assicuriamo massima disponibilità per riallocare e destinare parte di queste risorse per restituire la situazione alla normalità”.

“Strutture come questa rappresentano un’eccellenza e sono indispensabili per la sanità ligure. C’è bisogno di rafforzare la medicina del territorio e incrementare le risposte da dare ai cittadini. Proprio con questo obiettivo l’ospedale Santa Corona ha un ruolo strategico fondamentale. Oggi c’è un approccio diverso: c’è la consapevolezza che serva costruire insieme una sanità che non si prenda solo cura della malattia ma che si prenda cura della persona e rimetta il paziente al centro”, conclude il Sottosegretario Costa.