Imperia, "W Hitler" e svastiche sui muri di una scuola: lo sfregio nel Giorno della Memoria

di Marco Innocenti

Nella notte i ladri si sono introdotti nella scuola e hanno vandalizzato le pareti di un'aula, danneggiato alcune lavagne elettroniche e rubato un computer

Hanno scelto proprio il Giorno della Memoria, dedicato al ricordo delle vittime della follia nazista, per sfregiare con alcune svastiche e la scritta "W Hitler" le pareti di una scuola elementare, a Imperia in via degli Ulivi. Si tratterebbe con ogni probabilità di alcuni ladri che si sono introdotti nottetempo nella scuola per rubare quello che hanno trovato nelle aule e negli uffici. Secondo le prime ricostruzioni, infatti, sembra che all'appello manchi solo un computer.

Forse perché non contenti del bottino realizzato, i ladri hanno quindi deciso di danneggiare alcune lavagne elettroniche e di imbrattare le pareti di un'aula con le scritte inneggianti a Hitler, corredandole di alcune svastiche, semmai il messaggio non fosse stato già abbastanza delirante. La polizia ha comunque acquisito i video delle telecamere di sorveglianza e sta lavorando per risalire agli autori del gesto.