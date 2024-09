Imperia Sailing Week al via con una spettacolare cerimonia d'apertura

IMPERIA – La venticinquesima edizione della Imperia International Sailing Week è ufficialmente iniziata con una spettacolare cerimonia d’apertura, che ha avuto luogo nell’iconica cornice di Calata Anselmi alle ore 1700. L’evento inaugurale è stato impreziosito dal vernissage della mostra Expo Salso “Imperia prima di Imperia”.

L’evento è stato fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale ed è sostenuto dal Ministero del Turismo, dalla Fondazione Carige, dalla Regione Liguria e dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria, tutti partner impegnati non solo nella valorizzazione del territorio, ma anche nell’ampliamento dell’offerta turistica e culturale.

Il pomeriggio è poi proseguito alle ore 18.00 con un’esibizione del Gruppo Operativo Incursori della Marina Militare. Ad accompagnare la cerimonia d’apertura, che ha segnato l’inizio di uno degli eventi più prestigiosi del Mediterraneo, è stata la suggestiva performance della Fanfara di Presidio del Comando Interregionale Marittimo nord.

L’evento, anche conosciuto come le Vele d’Epoca di Imperia, è un evento che ogni anno accoglie alcune tra le più spettacolari imbarcazioni classiche del panorama internazionale.

“Ancora una volta gli amanti della vela si incontrano su questa splendida e accogliente banchina di Imperia, provenendo da tutta Italia e da diversi paesi del mondo, uniti dalla stessa intramontabile passione – così ha chiosato il Sindaco di Imperia, Claudio Scajola – Siamo lieti di accoglierli in questa meravigliosa cornice che quest’anno si presenta bella come non mai. Le Vele d’Epoca di Imperia sono molto più di una regata: sono un’opportunità per valorizzare il nostro patrimonio, promuovere il turismo e rafforzare il senso di appartenenza a una comunità. Imperia è una città che cresce e crescerà ancora di più, anche grazie a questo prestigioso evento.”

Biagio Parlatore, Presidente di Assonautica Imperia, si è unito ai saluti e ai ringraziamenti del Sindaco Scajola, sottolineando l’importanza storica della città e delle Vele d’Epoca di Imperia: “Nella flotta di questa regata, che ci accompagna nelle celebrazioni del Centenario della Città di Imperia, tante sono le protagoniste per bellezza, storia e racconti. I graditi ritorni e le prime volte di alcuni equipaggi, che ancora non avevano partecipato alla Regata di Imperia, sono testimonianza e conferma che le Vele d’Epoca sono un punto di riferimento per le Signore del Mare. Salutiamo e ringraziamo anche le imbarcazioni Tuiga, Cambria, Crivizza, Ojalà e Chaplin che a causa del maltempo sono ancora bloccate a Barcellona e che ci auguriamo possano raggiungerci al più presto”.

“Le Vele d’Epoca di Imperia rappresentano il passato e la tradizione ma continuano con entusiasmo a guardare al futuro. A un futuro che dovrà essere sempre più attento alla protezione dell’ambiente marino e questa edizione, grazie anche all collaborazione con Puritan Foundation, mira a diminuire la presenza di plastica e a sensibilizzare sul tema della salvaguardia del mare” ha concluso Parlatore.

La presenza della Guardia di Finanza alle Vele d’Epoca di quest’anno ha un significato ancora più profondo considerato che compie 250 anni. La manifestazione rappresenta un’ulteriore straordinaria occasione per condividere con i cittadini i propri valori fondanti, far apprezzare la vocazione sociale della mission istituzionale a testimoniare il quotidiano impegno al servizio della collettività.

Tra le iniziative di spicco di questa edizione, si segnala la Blue Regatta - Plastic Free for Classic Yachts, promossa dallo schooner Puritan nell’ambito del suo progetto Puritan Initiatives che in collaborazione con la Imperia International Sailing Week 2024 mira a sensibilizzare armatori ed equipaggi sulla salvaguardia del mare, incoraggiando pratiche più sostenibili e puntando all’eliminazione di oltre 6.000 bottiglie di plastica, con la distribuzione di borracce e taniche d’acqua ad ogni team.

Le regate previste per l’edizione 2024 saranno due: le Vele d’Epoca 2024, riservate a barche d’epoca e classiche, Spirit of Tradition, repliche, Big Boats e Classici IOR, e la Coppa Imperia 2024, dedicata ai mitici 8mR, suddivisi nelle categorie Moderni, Sira, Neptune e First Rule. Gli yacht d’epoca saranno separati da quelli classici, con ogni classe ulteriormente suddivisa secondo l’armamento e la lunghezza dello scafo.

Le prime regate si terranno a partire da giovedì 12 settembre 2024. Lo skipper meeting è fissato per le ore 9:30 del mattino, durante il quale verranno consegnate le bandiere che distingueranno i raggruppamenti di appartenenza. La prima prova sarà disputata alle ore 12:00, come da istruzioni di regata.

Saranno possibili fino a quattro prove, con un massimo di una prova al giorno per ciascun raggruppamento. La linea di partenza e di arrivo sarà situata nelle acque antistanti la città di Imperia, che fungerà da suggestiva cornice alle regate. Le boe saranno posizionate a Capo Berta, nel Golfo di Diano e presso la Torre di Parola, con l’arrivo sempre di fronte alla città di Imperia.