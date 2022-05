Imperia, rivolta in carcere: 30 detenuti prendono il controllo del secondo piano

di Edoardo Cozza

La polizia penitenziaria sta cercando di riportare la situazione alla normalità. Pagani (Uil): "Il personale intervenuto ha evitato il peggio"

Sarebbe iniziata intorno alle 14.30 una rivolta dei detenuti presso il carcere di Imperia che conta 77 persone al suo interno. Il piano interessato è il secondo, con circa 30 detenuti che ne hanno praticamente preso il possesso. Non chiari, al momento, i motivi della protesta. A darne notizia è Fabio Pagani, segretario della Uil Polizia Penitenziaria secondo il quale “la tragedia è stata evitata dalla tempestività del personale richiamato in servizio". Non chiari, al momento, i motivi della protesta: pare che i detenuti chiedano di poter svolgere più attività e poter accedere a più colloqui telefonici o a sistemi di messaggistica.

Circa due ore dopo è arrivato il direttore dell'istituto penitenziario, che dirige anche il carcere di Sanremo. Gli agenti della polizia penitenziaria stanno cercando di riportare la situazione alla calma.