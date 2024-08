Imperia: Regione contraria al progetto di parco eolico con 32 pale nell'entroterra

Entro fine agosto l'assessorato alla Tutela del paesaggio della Regione Liguria esprimerà un parere negativo sul progetto 'Imperia Monti Moro e Guardiabella', che prevede la realizzazione di un parco eolico da trentadue pale nell'entroterra imperiese. Lo annuncia l'assessore regionale alla Tutela del paesaggio e all'Urbanistica Marco Scajola. "La pratica del progetto del parco eolico è in mano al ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica. Entro fine agosto, Regione Liguria e i Comuni interessati dovranno esprimere i propri pareri - ribadisce -. Come assessore regionale alla Tutela del paesaggio e all'Urbanistica ho subito convocato un tavolo tecnico dal quale sono emerse diverse incompatibilità, perché il progetto va in contrasto con le norme del nostro piano territoriale di coordinamento paesistico". "Trentadue pale eoliche, di altezza superiore ai duecento metri avrebbero un impatto non tollerabile dal punto di vista tecnico ambientale su un territorio montano particolarmente fragile. Perciò i settori suddetti daranno parere contrario", anticipa Scajola precisando che "Regione e Comuni non hanno competenze dirette nella programmazione e realizzazione di questo tipo di opere, le quali partono e vengono gestite direttamente dai ministeri competenti, ma possono soltanto dare un proprio parere nell'ambito della valutazione d'impatto ambientale, in questo caso di natura nazionale".

"Opere come il progetto del parco eolico nell'entroterra imperiese sono gestite direttamente dal Ministero, ma la Regione Liguria fa la sua parte e con chiarezza: ho già sentito amministratori e cittadini allarmati. Abbiamo investito molto sulle aree interne e non vorremmo che dal mare si riconoscessero le nostre montagne per il numero di pale eoliche. Sono contrario al progetto e mi farò fin da subito portatore delle istanze territoriali". Così il presidente facente funzione della Regione Liguria Alessandro Piana interviene sul progetto 'Imperia Monti Moro e Guardiabella', che prevede la realizzazione di un parco eolico da trentadue pale nell'entroterra imperiese. "La tipologia e la struttura dell'impianto, seppur riconoscendo l'importanza delle politiche energetiche, non si integra con la morfologia e con il pregio del territorio, caratterizzato da una straordinaria biodiversità, ma anche da una insita fragilità, e perciò oggetto di particolari tutele rispetto ad altre aree interne. - dichiara - Ci prendiamo l'impegno come Regione a tenere informata la popolazione sulle tematiche e a fare da cassa di risonanza attiva per presentare le osservazioni del caso, intanto è già in programma una riunione a metà agosto con i sindaci, con le ATC e con i Comparti alpini. Non lasceremo snaturare quanto di più prezioso abbiamo".