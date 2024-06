Imperia: Prefettura 'bacchetta' nove sindaci che formando le giunte non hanno rispettato la parità di genere

Nelle scorse ore, i neo-eletti sindaci dei Comuni della provincia di Imperia sotto i 3mila abitanti hanno ricevuto una circolare dalla Prefettura di Imperia che li invita a rispettare il parere sulla parità di genere del Ministero dell'Interno nella formazione delle rispettive giunte comunali. La questione era emersa la scorsa settimana, con la formazione di giunte tutte al maschile in almeno sette Comuni dell'Imperiese. Era stata ricordata la normativa secondo la quale sindaco e presidente della provincia nominano i componenti della giunta "nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi". Ma subito dopo essere stati eletti, i sindaci dei Comuni di Airole, Castellaro, Diano San Pietro, Dolceacqua, Isolabona, San Lorenzo al Mare e Mendatica hanno "promosso" nell'esecutivo solo uomini. A questi, nei giorni scorsi, si sono aggiunti altri Comuni, tra cui Soldano e Molini di Triora. Per essere in regola, i sindaci dovranno attuare una vera e propria istruttoria che dimostri la rinuncia, da parte delle donne elette in consiglio comunale, di ricoprire ruoli in giunta. Anche se, ricorda sempre la normativa, è possibile affidare l'incarico assessorile ad un soggetto esterno al consiglio comunale.

Nel caso in cui le procedure non siano state attuate in maniera corretta, si rischia di perdere eventuali ricorsi al Tar che potrebbero invalidare gli atti di giunta. Ad annunciare un ricorso al tribunale amministrativo, la scorsa settimana, sono stati alcuni cittadini del Comune di Gorreto, in provincia di Genova. Anche qui, al momento della composizione della giunta non è stata rispettata la norma in materia di parità di genere.