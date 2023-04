Imperia, paziente di psichiatria ha una crisi e si arrampica su un cornicione: salvato dai soccorritori

Attimi di panico in piazza d'Armi, a Imperia, per un uomo che, nel primo pomeriggio, ha dato in escandescenza. Già in cura presso il reparto di psichiatria, l'uomo, uno straniero, è entrato all'interno dello stadio comunale "Nino Ciccione". Dopo essersi sdraiato sul manto in erba del campo da calcio, l'uomo si è poi arrampicato sul cornicione di un palazzo nelle vicinanze dell'impianto sportivo. A lanciare l'allarme sono stati alcuni condomini.

Sul posto sono accorsi vigili del fuoco, carabinieri e personale sanitario del 118. I soccorritori sono riusciti a riportare lo straniero alla calma e a farlo scendere dal cornicione. Una volta tornato in strada, è stato accompagnato in ambulanza all'ospedale di Imperia e ricoverato nel reparto Spdc del nosocomio. Non è la prima volta che l'uomo dà in escandescenza e necessita di essere ricoverato.