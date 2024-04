Imperia, nuove ciclovie: Comune partecipa a bando del Mit

Il Comune di Imperia parteciperà con un proprio progetto al bando finanziato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la realizzazione di nuove ciclovie sul territorio urbano. Il progetto prevede la creazione di una ciclovia che collegherà la nuova ciclabile di Via Trento con la ciclabile del parco urbano, attraversando il cuore del quartiere delle Ferriere. L'intervento si estenderà per circa 62mila metri quadrati di superficie, abbracciando l'intero perimetro del quartiere e includendo importanti vie come Viale Matteotti, Via De Marchi, Lungomare Vespucci e Via Delbecchi.

Oltre alla costruzione della ciclovia, lo studio prevede una revisione dei percorsi pedonali esistenti e l'inserimento di una vegetazione lungo la pista. "Questo progetto, che mi auguro potrà realizzarsi, rappresenta un'ambiziosa visione per il futuro delle Ferriere - commenta l'assessore alla Qualità Urbana, Ester D'Agostino - una zona in continua trasformazione, come dimostra il recente sviluppo del parco urbano. Per l'amministrazione guidata dal sindaco Claudio Scajola, questa iniziativa incarna il nostro costante impegno verso la promozione della mobilità sostenibile. L'obiettivo è rendere accessibile a tutti la rete ciclabile, creando veri e propri 'pettini' che connettano le diverse aree della città".