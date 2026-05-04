Imperia, in arrivo Bonus Centri Estivi 2026 per famiglie

Il Comune di Imperia ha approvato il piano per i Centri Estivi 2026 con l'obiettivo di sostenere le famiglie, favorire la socializzazione e ottimizzare l'uso del patrimonio scolastico cittadino grazie alla concessione in uso gratuito degli spazi scolastici idonei agli organizzatori. Le tariffe agevolate soo rivolte a bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e i 14 anni, e per poterne beneficiare, le famiglie devono possedere un indicatore ISEE non superiore a 30.000 euro.

Tutti i dettagli relativi ai requisiti di accesso, alle modalità di presentazione delle domande e alla modulistica necessaria sono pubblicati nell'area dedicata del sito istituzionale del Comune di Imperia:

https://www.comune.imperia.it/it/news/avviso-finalizzato-all-individuazione-di-famiglie-interessate-alla-frequenza-di-centri-estivi-cittadini-anno-2026

https://www.comune.imperia.it/it/news/avviso-pubblico-per-l-acquisizione-di-manifestazioni-di-interesse-finalizzate-alla-concessione-a-titolo-gratuito-di-idonei-locali-scolastici-per-la-realizzazione-di-centri-estivi-anno-2026-proroga-termini

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