Imperia: frase choc su muro e minacce di morte al sindaco. Solidarietà del presidente Bucci: "Gesto vile e inaccettabile"

Un atto intimidatorio è stato compiuto contro il sindaco di Imperia, Claudio Scajola, il giorno di Natale, con una scritta minacciosa apparsa su un muro di Castelvecchio. L'immagine, che ritraeva una falce e un martello dipinti con spray rosso, era accompagnata dalla frase: "Scajola infame, per te ci son le lame". A rendere pubblico l'accaduto è stato lo stesso primo cittadino, che ha commentato l'incidente durante la conferenza di fine anno dell'amministrazione comunale.

"Di questa vicenda se ne sta occupando il Dipartimento della pubblica sicurezza e del ministero dell'Interno, a Roma", ha dichiarato Scajola, riferendo che le autorità competenti sono già al lavoro per indagare sull'episodio.

Quando gli è stato chiesto se la scritta possa essere attribuita a estremisti di sinistra, il sindaco ha preferito non fare ipotesi, rimandando la questione agli investigatori. "Non parlo di questo, perché se ne occupano gli investigatori", ha risposto. Tuttavia, ha aggiunto una riflessione più generale, denunciando un clima di violenza verbale che sta caratterizzando la politica e la società: "È, comunque, figlia di chi crea un clima di violenza verbale. È frutto di qualche deficiente, folle o esasperato, ma bisogna sempre essere molto vigili e bisogna insegnare a chi parla di pensare prima".

Reazioni - Arrivano messaggi di solidarietà verso il sindaco Scajola e di condanna verso il gesto. Scrive il presidente della Regione Marco Bucci: "Condanno con la massima fermezza le minacce e le scritte apparse sui muri di Castelvecchio contro il sindaco di Imperia, Claudio Scajola. Si tratta di un gesto vile e inaccettabile, che rappresenta un attacco non solo a un amministratore, ma a tutte le istituzioni democratiche che lavorano per il bene della collettività. Esprimo piena solidarietà a Claudio Scajola, certo che saprà affrontare questa vicenda con la determinazione e il senso di responsabilità che lo contraddistinguono". .Scrive Alessandro Piana, vicepresidente di Regione Liguria: “Condanno con fermezza il vile gesto intimidatorio rivolto al sindaco di Imperia, l’on. Claudio Scajola. La scritta minatoria comparsa su un muro della città, accompagnata dal simbolo falce e martello, di chiara matrice ideologica, è un gesto grave, inaccettabile e che mina la nostra democrazia. Un richiamo a un passato di violenza e lutti, che non può quindi trovare spazio nella società odierna. A questo punto mi auguro che le forze politiche non solo prendano le distanze, ma condannino pubblicamente tale gesto. La mia solidarietà va al sindaco, l’on. Claudio Scajola, con il quale continueremo a collaborare per difendere e promuovere i valori democratici”. Solidale anche il gruppo Lega in Regione: "“Le minacce al Sindaco di Imperia Claudio Scajola scritte su un muro con la vernice rossa e la firma, che pare inequivocabile, con falce e martello ci riportano agli anni bui del terrorismo rosso, sconfitto dalle istituzioni democratiche, che oggi non deve e in futuro non dovrà mai più trovare spazio da nessuna parte. Si tratta di un atto vile e inaccettabile - scrivono Sara Foscolo, Alessio Piana e Armando Biasi - da condannare con fermezza da parte di tutti, considerando che è figlio di chi vuole continuare ad alimentare un clima di odio e di violenza verbale. Dal punto di vista politico, inoltre, è un gesto da non sottovalutare affatto, dato che il Sindaco Scajola, a cui va la nostra massima solidarietà, in passato ha ricoperto il ruolo di Ministro dell’Interno. Auspichiamo che gli investigatori della Digos individuino al più presto gli autori di questo atto intimidatorio, violento e antidemocratico”.

