Imperia: esplosione palazzina, ordinanza messa in sicurezza altri tre edifici

Il sindaco di Soldano Isio Cassini ha firmato oggi un'ordinanza con la quale dispone la "messa in sicurezza con la massima sollecitudine e comunque non oltre quindici giorni" dei tre edifici a rischio di crollo, in seguito all'esplosione del 27 agosto scorso, costata la vita a Cristophe Perez, 25 anni, di Marsiglia e durante la quale sono rimasti gravemente feriti Louis Lesser, 25 anni e Jonathan Fortunato, 37 anni, trasferiti dagli ospedali Villa Scassi di Genova e Cto di Torino, al centro grandi ustionati di Marsiglia per volere della famiglia.

Nel provvedimento il primo cittadino cita uno stralcio della relazione tecnica redatta dall'ingegnere Marco Pellegrino di Vallecrosia, nella quale si evidenzia che: "In base al sopralluogo effettuato, alle risultanze e dichiarazioni acquisite sul posto, all'indagine svolta, considerata la tipologia edificatoria e il quadro fessurativo e demolitorio rilevato, alla luce di quanto indicato per gli edifici siti nel Comune di Soldano in piazza Vecchia, tra i civici 7 e 11, si può dichiarare che i medesimi risultano pericolanti presentando crolli, fessurazioni, lesioni e dissesti delle strutture portanti (…), tali da far prevedere pericolo per la pubblica incolumità".