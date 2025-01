Imperia: Davide Massa arbitrerà Atletico Madrid-Bayer Leverkusen in Champions

Ennesima designazione di prestigio per Davide Massa, arbitro internazionale di Imperia, visto la settimana scorsa in B nella delicatissima Brescia-Sampdoria. Nel quadro delle sfide di martedì della fase a gironi di Champions League, il direttore di gara ligure arbitrerà Atletico Madrid-Bayer Leverkusen. Massa avrà come assistenti Carbone e Alassio, mentre il quarto uomo sarà Fabbri. Per il VAR, l’arbitro designato è Di Paolo, con Chiffi come assistente VAR.

Ecco le designazioni relative alle squadre italiane:

Club Brugge-Juventus – Il francese Benoit Bastien sarà l’arbitro per il match tra il Club Brugge e la Juventus, in programma martedì alle 21:00. Bastien sarà coadiuvato dagli assistenti Hicham Zakrani e Aurélien Berthomieu, entrambi francesi. Il quarto uomo designato è Thomas Leonard. Il supporto del VAR sarà affidato a Willy Delajod, con Jérôme Brisard in qualità di assistente VAR.

Atalanta-Sturm Graz – L’arbitro lituano Donatas Rumsas è stato scelto per dirigere il match tra Atalanta e Sturm Graz, che si disputerà sempre martedì ma alle 18:45. Rumsas avrà come assistenti i suoi connazionali Radius e Suziedelis. Il quarto uomo sarà Smitas, mentre il VAR sarà gestito dal portoghese Martins, con il tedesco Dingert all’Avar.

Bologna-Borussia Dortmund – Per la sfida tra Bologna e Borussia Dortmund, che avrà luogo martedì alle 21:00, è stato designato l’arbitro olandese Serdar Gozubuyuk. A supportarlo ci saranno gli assistenti Zeinstra e Inia. Il quarto ufficiale sarà Manschot, con van Boekel al VAR e il svizzero Fedayi San in qualità di assistente VAR.





Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.