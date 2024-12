Imperia: Confindustria rilancia nel Ponente l'"economia della terza età"

L'economia della terza età, un settore in continua crescita a livello nazionale e internazionale, è stata al centro del dibattito a Sanremo, durante il convegno "Alimentazione, benessere e longevità", organizzato all'interno dell'Health and Food Festival. L'incontro, che si è svolto nel pomeriggio a Villa Nobel, ha visto la partecipazione del direttore di Confindustria Imperia, Paolo Della Pietra, il quale ha sottolineato l'importanza di questo ambito per il Ponente ligure.

"Questo evento nasce da un'idea che avevamo da tempo: affrontare il tema dell'economia della terza età, che rappresenta un'opportunità in crescita per il nostro Paese", ha dichiarato Della Pietra. "La Liguria, e in particolare il Ponente, è il luogo ideale per lo sviluppo di questo settore."

Il direttore di Confindustria ha inoltre ricordato che da un anno è stata costituita una sezione sociosanitaria all'interno dell'associazione, con l'obiettivo di supportare strutture che assistono le persone autosufficienti e quelle che non lo sono più. "Vogliamo però andare oltre il concetto di economia della terza età. Parliamo di un settore che tocca vari ambiti, come l'alimentazione, che contribuisce al benessere e alla longevità, il turismo e la digitalizzazione", ha aggiunto Della Pietra. "Recentemente abbiamo inaugurato il polo digitale di Imperia, che sta coinvolgendo sempre più persone over 65."

Durante il convegno è intervenuto anche il vicepresidente della Regione Liguria, Alessandro Piana, il quale ha ribadito l'importanza di affrontare il tema dell'invecchiamento, visto che la Liguria è una delle regioni con la popolazione più anziana in Italia e in Europa. "La Regione ha un impegno concreto verso il benessere, in particolare dei più giovani, con iniziative educative che promuovono un corretto equilibrio dietetico e agroalimentare", ha dichiarato Piana. "Inoltre, per gli anziani, sono numerose le strutture ricettive che offrono servizi adeguati, con particolare attenzione alla corretta alimentazione".