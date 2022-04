Imperia: conclusi i lavori al Parco Urbano, investiti 2 milioni

di Tiziana Cairati

L’apertura è stata fissata per il giorno di Pasquetta con picnic e musica, per bambini zucchero filato, ovetti di cioccolata e spettacoli

Un picnic sul prato con musica e intrattenimento per i più piccoli. Così sarà festeggiata l'apertura del rinnovato Parco Urbano a Imperia. L'appuntamento è per il giorno di Pasquetta. Per i bambini zucchero filato e ovetti di cioccolata in omaggio, inoltre, sono previsti i truccabimbi, i trampolieri ed esibizioni di giocoleria, spettacoli di danza e country.

L'intervento di riqualificazione del parco è costato quasi 2 milioni e ha interessato l'area compresa tra il depuratore e i cantieri navali e rappresenta il primo step del più ampio progetto denominato "Parco dell'Energia", che sarà realizzato attraverso un partenariato pubblico-privato, per la completa riqualificazione di tutto il parco.

I lavori hanno previsto la realizzazione di un labirinto verde all'ingresso e di un ampio prato centrale, che permetterà nanche di ospitare manifestazioni ed eventi, con una capienza stimata di 1.500 posti a sedere. È stata inoltre realizzata una parete verde sul depuratore, con l'idea di non "nascondere" l'impianto, ma di esaltarne la struttura attraverso la realizzazione di una parete fiorita. Le essenze sono state scelte per ricreare l'effetto di un tramonto ispirato agli acquarelli realizzati in Italia da William Turner a inizio Ottocento.

Il prato centrale è delimitato a Nord da due colline di ulivi, a Sud da due "stanze verdi", aree arredate immerse nella natura da dedicare alla lettura e al relax. È stato inserito un nuovo grande gioco in legno per i bambini a forma di imbarcazione ed è stata realizzata un'ampia area cani.

"Restituiamo alla città un altro spazio completamente riqualificato, pensato per essere vissuto da tutti, a partire dalle famiglie. Per questo abbiamo scelto di invitare tutta la cittadinanza a festeggiare con noi questa apertura, con un picnic sul prato e una giornata all'aria aperta piena di svago", afferma il sindaco Claudio Scajola.