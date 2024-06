Imperia, cinque Comuni della provincia hanno già eletto il sindaco

IMPERIA, 09 GIU - In cinque comuni della provincia di Imperia, dove c'era un'unica lista in gara, i sindaci possono già festeggiare la vittoria avendo superato il quorum del quaranta per cento più uno degli aventi diritto al voto che si sono recati alle urne. Accade a Montegrosso Pian Latte dove corre solo la lista di "Uniti per Montegrosso" di Marco Ferrari ed è stata raggiunta una affluenza del 47,47%; a Mendatica dove corre Graziano Floccia (Insieme per Mendatica) ed è stata raggiunta l'affluenza del 48,98%; a Olivetta San Michele dove Adriano Biancheri (Insieme per Olivetta), viene confermato sindaco per il terzo mandato avendo votato già il 46,75% degli elettori; a Badalucco, dove Matteo Orengo (nella foto) con la lista "Valorizziamo Badalucco" e un'affluenza ai seggi del 42,63 è riconfermato sindaco. Accade infine a Flavio Manfredi (Insieme per Vessalico), unico candidato a Vessalico, nell'entroterra di Imperia, dove alle 12 di oggi aveva già votato il 40,84 per cento degli aventi diritto.