Imperia, auto si ribalta: 22enne gravissimo al Santa Corona di Pietra Ligure

Un incidente avvenuto nella notte a Imperia ha ridotto in gravissime condizioni un ragazzo di 22 anni, ora ricoverato al Santa Corona di Pietra Ligure. L’auto su cui viaggiava con due amici si è ribaltata più volte, provocando serie conseguenze per il giovane, sbalzato fuori dall’abitacolo.

L’incidente – L’episodio si è verificato intorno alle 4.45 in via Diano Calderina. L’auto, per cause ancora da chiarire, è uscita di strada ribaltandosi più volte. Il ragazzo, privo di cinture di sicurezza, è stato proiettato fuori dal veicolo riportando un trauma cranico grave.

I soccorsi – Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari con l’automedica. Il giovane è stato intubato e trasferito d’urgenza in ambulanza all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Le altre vittime – Dei due amici presenti a bordo, uno è rimasto quasi illeso, mentre l’altro ha riportato fratture alle braccia ed è stato ricoverato all’ospedale di Imperia.

Indagini – La polizia sta lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Tra le ipotesi, un possibile errore umano o un fattore esterno che avrebbe causato la perdita di controllo del veicolo.

Conclusioni – L’incidente riaccende i riflettori sull’importanza delle misure di sicurezza in auto, come l’uso delle cinture. Resta alto il livello di preoccupazione per le condizioni del giovane, ancora in pericolo di vita.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.