Ilaria Cavo: "Calenda vuol far sparire i 5 Stelle, la "civica" Salis si affida a Schlein: gettata la maschera"

"L'arrivo a Genova di Elly Schlein è la prima vera sconfitta della civica Salis, domani costretta a gettare definitivamente la sua finta maschera di candidata civica e indipendente. Se non fossero bastate le foto con la falce e il martello nello storico circolo Pd di Sampierdarena, ecco la conferma: Salis si affida all'accoppiata Schlein-Orlando, riparte da lì, dal profondo e spaccato PD, consegna la sua campagna elettorale nelle mani della leader del primo partito della coalizione proprio nel momento in cui si rende conto che la coalizione non esiste più: Calenda ha dichiarato che vuole far sparire i 5 Stelle, i 5 Stelle gli rispondono che lui vale poco ed è già sparito; per loro semmai quello che deve sparire è il Nuovo Galliera, voluto invece dalla Salis che per dribblare le contraddizioni interne fa sparire dall'agenda di Genova la Gronda e altre opere fondamentali. La Salis è la copertina di cashmere che dovrebbe tenere insieme Azione e 5 Stelle, mascherare le tragiche differenze del campo largo, un fantasma politico che solo a Genova dovrebbe avere il suo compimento. Ma per questo non basta la Salis, ci vorrebbe il mago Silvan. La verità della loro insussistenza non tarderà a manifestarsi e gli elettori non si faranno ingannare da giochi di prestigio. Le dichiarazioni di Calenda ieri e la presenza di Schlein di domani sono dei bei colpi di piccone”. Così dichiara Ilaria Cavo, candidata vice sindaco di Genova per la coalizione di centrodestra e capolista della lista "Noi Moderati - Bucci Orgoglio Genova".

