Il Sustainable Tour 2024 fa tappa a MedMove. Il 5 ottobre alla fiera di Catania

Il Sustainable Tour 2024 prosegue il suo giro d’Italia nelle principali fiere di settore a livello nazionale. Dopo l’esordio a LetExpo e i due eventi che si sono svolti lo scorso maggio a Transpotec-Logitec, sabato 5 ottobre alle ore 11 sarà la volta di MedMove, il salone che vivrà la sua seconda edizione dal 4 al 6 ottobre alla fiera di Catania. MedMove si è tenuto per la prima volta lo scorso anno e si rivolge a tutte quelle aziende che si occupano di trasporti nel territorio mediterraneo.

Una manifestazione, quella siciliana, prettamente B2B e che punta a coinvolgere autotrasportatori, corrieri e padroncini, nonché proprietari di flotte, società di noleggio, logistic manager, energy manager e professionisti al lavoro in contesti come porti e interporti. La storia insegna che la Sicilia è per sua collocazione geografica al centro delle rotte, ieri come oggi. Per questo, evenT ha deciso di intitolare “Sicilia: un ponte sul Mediterraneo” il convegno che organizzerà proprio a MedMove.

In attesa di sapere se e quando verrà effettivamente realizzato l’ormai celebre ponte sullo Stretto, la Sicilia sconta la sua insularità, i cui costi sono stati stimati in circa 6,5 miliardi ogni anno, pari al 7,4% del PIL regionale. In ambito logistico, poi, la carenza di infrastrutture è un ulteriore fardello di vecchia data che appesantisce il trasporto e l’autotrasporto, con quest’ultimo altamente preponderante, se si pensa che l’86% dei movimenti in regione avviene su strada.

Lo sviluppo delle reti TEN-T lungo il corridoio scandinavo-mediterraneo interessa da vicino la regione e potrebbe portare alla creazione di nuove infrastrutture e al miglioramento di quelle esistenti. A tutto vantaggio dell’economia locale: gli esperti hanno stimato, infatti, in 15 le opere infrastrutturali assolutamente necessarie per fare della Sicilia “l’hub commerciale del Mediterraneo verso il Nord Europa”. Ma, si sa, tra il dire e il fare c’è di mezzo – è proprio il caso di dirlo – il mare.

Di questo e di tanto altro parleranno i relatori della tappa siciliana del Sustainable Tour 2024: personalità del mondo dell’autotrasporto, dell’industria, della politica locale e delle principali associazioni di settore. Il programma e l’elenco degli speaker (in costante aggiornamento) è disponibile sul sito di evenT all’indirizzo https://www.eventforma.com/sut/medmove.