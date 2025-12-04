Il salotto di Telenord - Intelligenza Artificiale

Nel nuovo appuntamento del Salotto di Telenord, il dibattito si è concentrato sull’impatto dell’intelligenza artificiale nella società, nel diritto, nella medicina e nell’arte. A confrontarsi sono stati l’avvocato Stefano Savi, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Genova, la professoressa Lara Trucco, costituzionalista dell’Università di Genova, il professor Luca Sabatini di Liguria Digitale e dell’Università di Genova, e diversi ospiti collegati.

Giustizia: sentenze inesistenti e responsabilità

Savi ha richiamato l’attenzione su un fenomeno sempre più frequente: l’uso improprio dell’IA nella redazione degli atti giudiziari. Molti avvocati, ha spiegato, riportano sentenze che l’IA “inventa” di sana pianta, generando pareri basati su provvedimenti inesistenti.

Un rischio aggravato dall’affidamento cieco a strumenti che, per loro natura, devono essere sempre verificati.

Cos’è davvero l’IA?

Il professor Sabatini ha chiarito che i modelli di IA non “capiscono” i concetti come gli esseri umani: associano parole in base a correlazioni statistiche e possono inciampare in allucinazioni, cioè errori grossolani generati da correlazioni sbagliate.

Da qui la necessità di mantenere un robusto controllo umano.

Il nodo giuridico: definizioni e responsabilità

La professoressa Trucco ha ricordato che il quadro normativo è in rapida evoluzione e che l’Europa, con l’AI Act, sta adottando un approccio “umanocentrico”. Restano però aperti interrogativi cruciali:

chi risponde degli errori commessi da un algoritmo?

l’utilizzatore? il programmatore? l’ente che lo implementa?

La responsabilità giuridica dell’IA, ha sottolineato, è un terreno ancora da costruire.

Arte digitale: il collezionista cerca la fisicità

In collegamento, il collezionista d’arte Mario Bertoli ha raccontato il proprio rapporto con la produzione artistica digitale. Pur apprezzando innovazione e tecniche contemporanee, ha spiegato che per molti collezionisti è indispensabile che l’opera diventi oggetto fisico, stabile nel tempo.

Ha inoltre segnalato un rischio crescente: l’obsolescenza tecnologica che può rendere “illeggibili” molte opere digitali nel giro di pochi anni.

Medicina: IA come secondo occhio del medico

Il professor Francesco Mora, otorinolaringoiatra del San Martino, ha illustrato un progetto di ricerca che utilizza l’IA durante l’endoscopia per individuare lesioni sospette e migliorare la diagnosi.

Ha inoltre spiegato come Liguria Digitale stia lavorando a sistemi di IA per ridurre le liste d’attesa, prevedere i “no show” e gestire automaticamente prenotazioni e rinegoziazioni degli appuntamenti attraverso agenti digitali.

Lavoro e futuro: paura o evoluzione?

Sabatini ha smontato la paura che l’IA “sostituisca tutti”: la storia mostra che ogni rivoluzione tecnologica elimina alcune professioni e ne crea di nuove. Il cambiamento, ha detto, non è immediato ma graduale, e richiede nuove competenze e forte capacità di adattamento.

Il nodo copyright e nuove battaglie legali

Trucco ha infine affrontato il tema del copyright: i modelli di IA, pescando enormi quantità di dati, rischiano di utilizzare contenuti protetti senza autorizzazione. Casi come quello portato al Tribunale di Roma saranno apripista, ma serviranno norme comuni a livello globale.

Un percorso che richiede visione

Il confronto si è chiuso con un richiamo alla necessità di equilibrio: l’IA offre enormi opportunità, ma richiede attenzione, regole chiare, multidisciplinarità e un approccio umano-centrico.

