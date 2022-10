Il Salone Nautico di Genova sbarca in Florida: presentato al Fort Lauderdale International Boat Show 

Il Salone Nautico di Genova protagonista al Fort Lauderdale International Boat Show, la manifestazione fieristica negli Stati Uniti dedicata alla nautica da diporto che si tiene a Fort Lauderdale, in Florida, dal 26 al 30 ottobre. Durante l'evento sono presentati i risultati record del 62esimo Salone Nautico Internazionale di Genova ed il lancio, con novità e nuovo formato, della prossima 63esima edizione, che si svolgerà dal 21 al 26 settembre 2023. Per la presentazione è stata scelta una venue di eccellenza, l'imbarcazione multilivello "Mansion Yacht", che si presenta come una vera e propria residenza galleggiante, ampia e confortevole. Dopo gli anni record del 2019 (384 milioni di dollari), del 2020 (382 milioni di dollari), del 2021 (573 milioni di dollari), il 2022 si presenta come un anno ancora una volta importante per l'export della nautica italiana negli Stati Uniti, con un valore pari a oltre 320 milioni di dollari nel primo semestre.

"La crescita della presenza italiana al FLIBS è costruita su yacht e parti e componenti non solo sui superyacht di alta gamma ed è ns impegno creare le condizioni per una ulteriore presenza non solo a FLIBS ma anche ad altri saloni floridiani come Miami e Palm Beach", ha detto Carlo Angelo Bocchi, Direttore Ufficio ICE di Miami. L'Agenzia ICE organizza in collaborazione con Confindustria Nautica una partecipazione collettiva alla manifestazione di Fort Lauderdale di 20 aziende italiane del settore della nautica ed un'area hospitality gestita congiuntamente da ICE Agenzia e Confindustria Nautica.