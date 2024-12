Il presepe di Sant’Agata: tradizione e innovazione nell’entroterra ligure

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Come da tradizione, la Comunità Giovani di Sant’Agata ha realizzato il presepe artistico per Natale 2024, ambientandolo nel paesaggio dell’entroterra ligure. Un’opera curata nei dettagli, con statuine in movimento, effetti speciali e un’atmosfera unica, visitabile fino al 6 gennaio.





Un’opera unica – Il presepe di Sant’Agata, realizzato dalla Comunità Giovani del borgo, si distingue per la sua capacità di combinare tradizione e innovazione. Ogni anno diverso, l’allestimento per il 2024 riproduce il paesaggio dell’entroterra ligure, con i suoi caratteristici terrazzamenti in pietra (mascei), sorgenti, fontanelle e statuine animate che rappresentano la vita e il lavoro dei contadini.





Effetti speciali – I visitatori potranno ammirare dettagli unici, come l’effetto nevicata, il temporale, la stella cometa in movimento e il ciclo giorno-notte, che rendono l’esperienza immersiva e suggestiva. “La visita al presepe può diventare una sollecitazione culturale e un’opportunità per riscoprire il vero significato del Natale,” spiegano dalla Comunità Giovani.





Lavoro e materiali – La preparazione ha coinvolto una ventina di persone per oltre due mesi di lavoro. Sono stati utilizzati materiali naturali, come terra, pietra, tufo e muschio, per rendere l’opera quanto più autentica e fedele al territorio.





Date e orari – Il presepe sarà visitabile dal 24 dicembre al 6 gennaio. Gli orari sono: sabato e festivi 9.00-12.15 e 14.15-19.00, nei giorni feriali 14.00-18.30. La Santa Messa di Natale sarà celebrata il 24 dicembre alle 22.30.





Come raggiungerlo – Sant’Agata di Imperia si trova a soli 4 km da Imperia. Per arrivare, basta seguire le indicazioni stradali per il borgo.





