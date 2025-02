Il Premio Paganini si rinnova: per la prima volta ci sarà una prova di musica da camera

Il Premio Paganini si rinnova, segnando un momento di svolta nella sua storia.

Novità - Per la prima volta il concorso internazionale di violino introdurrà una prova di musica da camera, creando una nuova tappa per la selezione dei solisti emergenti. A supportare questa evoluzione sarà "Le Dimore del Quartetto", impresa culturale creativa di rilievo internazionale, fondata da Francesca Moncada, che dal 2015 sostiene ensemble di musica da camera e promuove il patrimonio culturale in un'economia circolare. Grazie a una rete consolidata di oltre 90 ensemble provenienti da tutto il mondo e selezionati dal direttore artistico Simone Gramaglia, viola del Quartetto di Cremona, "Le Dimore del Quartetto" si impegna con passione nel valorizzare giovani artisti, organizzando masterclass, concerti e progetti formativi. La nuova prova, che si terrà durante le semifinali del Premio Paganini ad ottobre 2025, rappresenta un'occasione unica per i concorrenti che si esibiranno nel ruolo di primo o secondo violino in formazione di quartetto e di quintetto

Perchè - "La scelta di dare particolare importanza alla musica da camera - commenta il direttore artistico del Premio, Nicola Bruzzo - è innanzitutto strategica e tiene conto non tanto delle mie personali preferenze, quanto dell'odierno funzionamento dell'industria musicale internazionale. Infatti ai giovani solisti che mirano a una carriera importante non viene più solamente richiesto di essere strumentisti sopraffini, ma anche poliedrici e capaci cameristi, come è possibile desumere dalle programmazioni dei più importanti festival. Collaborare con Le Dimore del Quartetto significa quindi portare al Paganini uno dei valori più belli e sani della musica: sapersi ascoltare."

Obiettivo- "Il Premio Paganini, già simbolo di eccellenza e tradizione, si rinnova per attrarre nuove generazioni di talenti, ponendo Genova al centro della scena musicale internazionale - commenta l'assessore alla Cultura del Comune di Genova Lorenza Rosso - La partnership con "Le Dimore del Quartetto", un'impresa culturale di respiro internazionale, sottolinea il nostro impegno nel promuovere un approccio musicale contemporaneo e completo. Grazie a questa sinergia, i concorrenti avranno l'opportunità di esibirsi in diverse formazioni cameristiche, arricchendo il proprio bagaglio artistico e preparandosi a dialogare con colleghi di tutto il mondo".

