Liguria, il meteo nel weekend : da sabato pomeriggio nubi e primi temporali. Poi tornerà il caldo

di Marco Innocenti

Dai primi giorni della prossima settimana, però, tornerà a splendere il sole e le temperature torneranno ad alzarsi: ieri a Genova toccati i 30 gradi

Un weekend che inizierà all'insegna del sole e del caldo ma che, col passare delle ore, vedrà crescere la variabilità e potrà anche veder comparire qualche pioggia, sotto forma di temporali. "Quella appena trascorsa - ha spiegato Andrea Lazzara di Arpal Liguria a Telenord - è stata una nottata caratterizzata da temperature molto alte. Pensate che ad Alassio si sono registrati 27 gradi, proprio nel cuore della notte. Anche la nostra stazione a Borzonasca, che solitamente rileva temperature molto rigide, ha registrato 11 gradi ma si trova a ben 1500 metri d'altitudine! Ma d'altra parte venivamo da una giornata con punte di 32-34° in molte località. A Genova si sono toccati i 30°, tanto per intenderci".

"Sabato sarà una giornata che partirà con un ampio soleggiamento - prosegue Lazzara - ma dal pomeriggio e poi via via nel corso della serata assisteremo ad un graduale peggioramento, con la comparsa delle prime nubi. Arriveranno anche i primi temporali, che abbasseranno le temperature in molte zone della nostra regione. Si tratterà però di fenomeni localizzati e di breve durata, in certi casi anche piuttosto violenti".

Proviamo anche ad allungare lo sguardo verso la prossima settimana: "Ci aspettiamo un graduale ritorno dell'alta pressione dai primi giorni della prossima settimana, con un nuovo innalzamento delle temperature a partire da lunedì o martedì".