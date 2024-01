Il gruppo Fratelli Cosulich ha ordinato la sua prima bunker tanker dual-fuel a metanolo

Trieste e Singapore, 15/01/2024 - Il Gruppo Fratelli Cosulich è orgoglioso di annunciare che il 15 dicembre 2023 la Società ha effettuato un ordine per la sua prima nave cisterna per bunker chimici a doppia alimentazione a metanolo. La nave chimica IMO Type II da 7.990 dwt sarà costruita presso Taizhou Maple Leaf Shipbuilding Co., Ltd in Cina. Con una capacità di oltre 8.000 m3, i suoi serbatoi di carico saranno rivestiti per consentire il trasporto sia di metanolo verde che di biocarburanti.

La nave sarà consegnata nell'ultimo trimestre del 2025 e sarà situata nel porto di Singapore con un contratto di time charter da Trafigura, global commodities trader. Sarà utilizzata da TFG Marine, la società di international marine fuel supply and procurement, costituita come joint-venture con le società armatoriali Frontline Ltd e Golden Ocean Group Ltd. Fratelli Cosulich Bunkers Singapore supervisionerà la gestione tecnica e le operazioni della nave per TFG Marine.

Il metanolo verde ha recentemente guadagnato importanza come futuro combustibile marittimo, poiché il portafoglio ordini globale per le navi alimentate a metanolo ha guadagnato terreno e molte compagnie di navigazione hanno incluso il metanolo nella loro strategia di decarbonizzazione.

Il porto di Singapore sta inoltre intraprendendo la pianificazione necessaria per garantire una fornitura costante di metanolo dal 2025 in poi al fine di soddisfare queste future esigenze di bunkeraggio.

“Crediamo in un futuro multi-fuel e questo rappresenta un ulteriore importante passo del nostro Gruppo in questa direzione, dopo aver costruito due navi bunker per GNL. Con questo importante investimento il Gruppo vuole riaffermare il proprio impegno nella decarbonizzazione. Siamo inoltre orgogliosi di rafforzare il nostro rapporto con il Gruppo Trafigura, leader di mercato nel settore delle materie prime a livello mondiale”, afferma Guido Cardullo, Responsabile Marine Energy Business Development del Gruppo Fratelli Cosulich.

“La nave è stata progettata secondo le nostre specifiche tecniche, comprese rigorose considerazioni sulla sicurezza, in modo che possa essere continuamente alimentata a metanolo. La consegna della nave nell’ultimo trimestre del 2025 dovrebbe coincidere con la crescente domanda di metanolo come carburante bunker da parte degli armatori”, ha affermato Kenneth Dam, responsabile globale del bunkeraggio di TFG Marine. “L’impiego di una nave alimentata da un combustibile rinnovabile come il metanolo verde aiuta inoltre TFG Marine a soddisfare i requisiti di licenza e l’impegno di TFG nei confronti dell’Autorità marittima e portuale di Singapore (MPA).”

La nave avrà due eliche a passo fisso, ciascuna azionata da un motore elettrico tramite riduttore, e tre gruppi elettrogeni a doppia alimentazione forniti da MAN Energy Solutions. Un sistema di accumulo delle batterie di bordo ottimizzerà l’uso dei generatori a doppia alimentazione.