Il giro del mondo in 121 giorni, Msc lancia la World Cruise 2024

di Edoardo Cozza

A bordo della Poesia, che partirà da Civitavecchia e imbarcherà passeggeri anche a Genova, si toccheranno 31 Paesi, dall'Africa all'Islanda e alle Americhe

MSC Crociere ha aperto oggi le vendite per la MSC World Cruise 2024 con uno splendido, nuovissimo itinerario a bordo di MSC Poesia, in partenza il 5 gennaio 2024. MSC Poesia partirà per ben di 121 giorni il 4 gennaio da Civitavecchia con possibilità di imbarco anche da Genova il 5 gennaio per un viaggio indimenticabile che include 52 destinazioni in 31 Paesi diversi.

La crociera porterà gli ospiti in alcune delle più belle città del Mar Mediterraneo, con tappe in Francia, Spagna, Italia, Malta, Cipro, una notte a Haifa (Israele) e la possibilità di visitare Il Cairo durante lo scalo a Port Said/Alessandria, in Egitto. Gli ospiti attraverseranno poi attraverso il Canale di Suez per raggiungere lo splendido Mar Rosso, dove potranno visitare alcuni dei luoghi più spettacolari del mondo antico tra cui Luxor e Petra.

Dopo un overnight a Gedda, in Arabia Saudita, la nave si dirigerà a sud per ammirare le mille sfumature d’azzurro delle acque dell’Oceano Indiano che lambiscono le coste di luoghi meravigliosi, tra cui Zanzibar, Seychelles e Mauritius prima di dirigersi verso l'Africa continentale per un tour del Sudafrica - Durban, Port Elizabeth e un overnight a città del Capo dove sarà possibile vedere anche l’iconicaTable Mountain, caratterizzata dalla sua forma piatta da cui poter ammirare un panorama mozzafiato a 360°.

MSC Poesia attraverserà poi l'Oceano Atlantico del Sud e si dirigerà verso il Sud America portando gli ospiti ad esplorare l'Amazzonia brasiliana, risalendo il Rio delle Amazzoni fino a Manaus. Sarà poi la volta del Brasile con tappe a Salvador de Bahia e Belém, con un overnight a Rio de Janeiro, per prendere il sole sulla spiaggia di Copacabana e assaporare anche la sua vita notturna.

La nave raggiungerà poi i Caraibi: Saint Lucia, Barbados, Martinica, Repubblica Dominicana e Bahamas, compresa l'isola privata di MSC Crociere, Ocean Cay, per poi dirigersi verso il Nord America.

Gli ospiti potranno godere di overnight a Miami, in Florida, e a New York City, prima di continuare a nord verso la Nuova Scozia e il Quebec in Canada. Sulla via del ritorno, le splendide destinazioni continuano con alcune delle più belle città del Nord Europa, più la Groenlandia e l'Islanda.