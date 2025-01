Il giornalista di Monza: "Balotelli non torna qui, con il Genoa ultima spiaggia"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Tutto è possibile, ma non credo che Balotelli tornerà al Monza. Bocchetti sta preparando la partita di lunedì contro i rossoblù come un'ultima spiaggia, ma deve fare i conti con un'infermeria affollata e una situazione di generale subbuglio, la partenza di Djuric non ha fatto altro che peggiorare il clima con i tifosi".

Lo ha raccontato Stefano Peduzzi, direttore di Monza News, a We Are Genoa in onda su Telenord.

