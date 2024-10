Il Genoa sprofonda a Bergamo: l'Atalanta vince 5-1 con tripletta dell'ex Retegui

Una serata nerissima per il Genoa che esce sconfitto per 5-1 dall'inarrestabile Atalanta di Gasperini. Non c'è mai partita al Gewiss Stadium, i rossoblu' si spengono già dopo il vantaggio nerazzurro di Retegui: l'ex di giornata segna tre gol - prima tripletta in Serie A per lui - e confeziona l'assist per Ederson. Nel finale segna anche De Roon con una prodezza al volo. A rendere meno amara la serata dei rossoblù è il primo gol di Ekhator in Serie A. La pausa per le Nazionali servirà per cercare di preparare al meglio la gara interna con il Bologna e per cercare di recuperare qualche giocatore. Ma la panchina rimane corta, e la classifica preoccupa sempre di più

La partita

6' - brivido per il Genoa, azione che si sviluppa a destra con il cross di De Roon per Lookman: girata di destro che finisce alto di poco

13' - Atalanta vicina al gol: calcio d'angolo di Lookman su cui svetta Hien, pallone sfiorato e terribilmente vicino al palo di Gollini

17' - mischia nell'area dell'Atalanta su sviluppi di un corner, Bani ci prova in girata ma il pallone finisce alto

24' - Atalanta in avanti con l'ex Retegui: grande palla filtrante di Ederson per Loookman, passaggio dentro per l'argentino che in spaccata spinge dentro

30' - super parata di Gollini su Lookman: imbucata di De Ketelaere che trova in area il nigeriano tutto solo, il portiere rossoblu' chiude tutto in uscita bassa

41' - Kolasinac incrocia con il sinistro imbeccato dal tocco di Retegui, pallone che gira verso l'esterno e finisce sul fondo

42' - tocco di testa innocuo di De Winter su corner, palla tra le braccia di Carnesecchi

45+1' - Pasalic trovato su piazzato, colpo di testa di poco fuori

LA RIPRESA

Un cambio nella ripresa della partita dopo l'intervallo, Vogliacco prende il posto di Bani nel Genoa.

50' - raddoppia l'Atalanta, segna ancora Retegui: tiro forte e teso di Edeson dalla distanza, sulla respinta di Gollini è rapace ancora una volta il numero 32

60' - tris dei nerazzurri, Ederson spacca la porta su assist di Retegui. Notte fonda per il Genoa

62' - Pasalic spreca il quarto gol: Kolasinac dentro per il croato che spara alto da pochi passi

63' - ancora Ederson, tiro forte e teso, stavolta Gollini blocca

67' - Retegui anticipa di testa sul cross di Zappacosta, porta non inquadrata

73' - calcio di rigore per l'Atalanta: Vogliacco colpisce con la mano il tiro violento di Samardzic, Chiffi indica il dichetto dopo aver rivisto le immagini dal Var: Retegui trova la tripletta

76' - ancora un pericolo per il Genoa, sfonda Zaniolo che colpisce il palo esterno. Grifone che spera di chiudere il prima possibile questa partita

80' - anche De Roon partecipa alla festa: tiro al volo dalla distanza che trafigge Gollini

83' - prima rete in Serie A per il giovane Ekhator, bravo a battere Carnesecchi sul filtrante di Melegoni

Nel finale si attenua la pressione dell'Atalanta che palleggia in una gaa dominata. La partita termina dopo 5 minuti di recupero, 5-1 per la Dea

FORMAZIONI UFFICIALI

Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Kolasinac, Hien, De Roon; Bellanova (dal 77' Sulemana), Pasalic, Ederson (dal 77' Palestra) , Zappacosta; De Ketelaere (dal 67' Zaniolo), Retegui (dall'83' Vlahovic), Lookman (dal 67' Samardzic), All. Gasperini

Genoa (3-5-2): Gollini; De Winter, Bani (dal 46' Vogliacco), Vasquez; Zanoli, Miretti (dal 67' Melegoni), Bohinen, Thorsby, Martin; Pinamonti (dal 67' Ekhator), Vitinha (dall'86' Ankeye). All. Gilardino